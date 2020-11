Klepp forlenger med talentfull trio: – De har en stor fremtid

Sofie Bjørnsen (16), Kaja Karlsen (18) og Anette Snørteland Jensen (18) har alle signert en ny toårskontrakt med Klepp.

Sofie Bjørnsen er blant de tre spillerne som har forlenget kontrakten. Kristian Jacobsen

5. nov. 2020

Det bekreftet Klepp onsdag kveld.

– Jeg er veldig fornøyd – de har en stor fremtid og jeg er veldig glad for at de har signert for to nye år, sier trener Nick Loftus til Aftenbladet.