Nå blir RBK svart og hvit – og grønn

Bærekraft er blitt viktig for Rosenborg. Nå starter arbeidet med å gjøre klubben mer miljøvennlig.

Tove Moe Dyrhaug sammen med Trønderenergis konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar Stig Tore Laugen, og merkevare- og sponsorsjef Eli Flakne. Foto: MARIANN DYBDAHL

10. mai 2021 13:49 Sist oppdatert 15 minutter siden

– Vi har jobbet med en plan, en strategi for bærekraft, i et og et halvt år. Så vet vi alle at verden stoppet litt opp i mars 2020, både med tanke på vår videre fremdrift på dette området, og med tanke på økonomi. Vi ble tvunget til å ta to skritt tilbake. Nå har vi tatt opp igjen de tiltakene vi skal sette i gang i 2021. Og en del av dem er i tett samarbeid med Trønderenergi, sier Tove Moe Dyrhaug.

Klubbens daglige leder er klar på at RBK må ta større ansvar for omgivelsene fremover, og for å drive bærekraftig på alle plan.