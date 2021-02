Her er backen Viking jakter

Viking har lagt inn bud på Chase Gasper (25) fra USA.

Chase Gasper er spilleren Viking har lagt inn bud på. Foto: Brad Rempel/Reuters

19 minutter siden

The Athletic skriver at Viking har vist interesse for Chase Gasper. Aftenbladet er kjent med at Viking har lagt inn bud på den amerikanske venstrebacken.

25-åringen har to sesonger bak seg i MLS-klubben Minnesota United og har én A-landskamp for USA.