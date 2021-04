Derfor havner Isak (21) i Tromsø – samme uke la TIL inn bud på ukjente Martin (25)

Isak Helstad Amundsen lånes fra Bodø/Glimt ut sesongen. TIL hadde håpet at han skulle få selskap på Alfheim av en fire år eldre midtbanespiller fra Østlandet.

Isak Helstad Amundsen kommer fra Bodø/Glimt. Martin Høyland (til høyre) er Grorud-spiller. Foto: NTB Scanpix

Fredag kveld kom nyheten om at TIL henter Amundsen, en 21 år gammel midtstopper fra erkerivalen i Nordland. Dermed handlet TIL raskt etter at det tidligere denne uka ble kjent at forsvarsspilleren Lars Sætra er solgt til svenske Kalmar. Salget skal ha gitt TIL et sted mellom en halv og en million kroner inn på konto.

Lånet vil trolig bli bekreftet i løpet av helga, og TILs Team Manager, Lars Petter Andressen vil derfor ikke gå spesifikt inn på Amundsen før overgangen er 100 prosent klar.