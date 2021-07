TILs spissjakt tar ny vending: Ondrasek vurderes på Alfheim etter sjokkexit i Romania

Zdenek Ondrasek (32) skal være ferdig på dagen i sin nåværende klubb.

VURDERES: Zdenek Ondrasek, her fra en landskamp med Tsjekkia, kan gjøre et sensasjonelt comeback i Tromsø.

8 minutter siden

Ondrasek, som sist spilte i TIL i 2015, tapte torsdag kveld kvaliken til Conference League med Steaua Bucuresti. Over to kamper mot kasakhstanske Shaktar Karagandy røk klubben ut i den andre kvalifiseringsrunden. Et sjokktap for den rumenske storklubben.

I etterkant av oppgjøret er det kommet rapporter om at klubbledelsen har tatt umiddelbare grep. Et av skal være å avslutte kontrakten med Ondrasek med umiddelbar virkning. Klubbpresident Gigi Becali skal ha gitt klar beskjed om at han ikke ser for seg den tsjekkiske spissen videre i klubben.