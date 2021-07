Rekdals utfordringer: Overtidstap, spillere på vei bort og skadet kaptein

(HamKam – Aalesund 2–3) Til tross for tap mot Aalesund, tar HamKam sommerferie som knappe serieledere i Obos-ligaen. Når neste kamp spilles kan det være med et helt annet mannskap for trener Kjetil Rekdal (52).

PROBLEMER: Kjetil Rekdal har mye han må få på plass før neste serierunde.

Etter overtidstap i toppkampen mot Aalesund onsdag, har HamKam bare ett poengs luke ned til Fredrikstad og Jerv på de påfølgende plassene. Aalesund følger ett poeng bak der igjen på fjerde.

Nå venter lokaloppgjør i cupen mot Brumunddal søndag, mens neste seriekamp ikke spilles før 18. august.

Innen den tid bør HamKam-trener Kjetil Rekdal få på plass en del defensive brikker.

Keeper Julian Faye Lund har imponert på utlån fra Rosenborg så langt denne sesongen, men Rosenborg-trener Åge Hareide har bekreftet til Nidaros at keeperen returnerer til Trondheim 1. august.

På stopperplass begynner det også å tynnes ut. Ruben Alegre reiser hjem til Spania allerede torsdag, melder Hamar Arbeiderblad. Da passer det dårlig at kaptein Steinar Strømsnes er skadet.