– Jeg er så å si daglig i kontakt med Folkehelseinstituttet, og har også kontakt med UDI. Vi følger deres anbefalinger fortløpende. Slik det ser ut nå, reiser vi, sier RBK-lege Reidar Due.

Det var under Adresseavisens TV-sending i forkant av RBK-Glimt at Due tok turen innom studio for å fortelle hvordan klubben vurderer situasjonen.