Mandag bekreftet Molde-direktør Ole Erik Stavrum at klubben ikke reiser på den planlagt treningsleiren til Marbella. Opprinnelig skulle Molde sette seg på flyet til Spania tirsdag morgen, men nå skal laget i stedet bli hjemme i Norge.

Nå er det klart at kafeen på stadion stenges for eksterne på grunn av frykt for spredning av koronaviruset. Den er vanligvis åpen for folk flest.