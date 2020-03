MARBELLA: – De bør prøve å vise seg fram fra sin beste side. Disse kampene teller ganske mye med tanke på å spille seg inn på laget. Det er kampene som gir det sterkeste inntrykket, sier Start-trener Joey Hardarson foran kampen mot Grorud tirsdag.

Start har vært i Marbella siden fredag og får sin første kamp under oppholdet mot Eirik Kjønøs menn. Der venter tilnærmet to forskjellige Start-lag til hver omgang. Trenerapparatet ønsker å holde beina så friske som mulig for å ha høy intensitet på treningene inn mot kampen mot Brann lørdag.