RANHEIM - LILLESTRØM 2–1

RANHEIM: Ranheim snudde fra 0-1 til 2-1 hjemme mot Lillestrøm og tok tre helt nødvendige poeng i bunnstriden i Eliteserien. To meget vakre scoringer fra Adrià Mateo Lòpez og Mads Reginiussen sørget for at håpet om fornyet kontrakt lever helt til siste serierunde. Da venter Rosenborg på Lerkendal for Svein Maalens menn. Da er ingenting annet enn tre poeng godt nok.