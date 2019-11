MOLDE: Mork er fungerende daglig leder i Akerakademiet som er en avdeling i MFK. Akademiet og klubben har konkludert slik etter en intern prosess rundt rekrutteringsarbeidet:

– Vi ønsker å være tydeligere enn før på hvem vi ønsker når vi forsøker å hente unge spillere. Vi føler at vi er best rustet i området til å gi de ivrigste spillerne med størst potensial best oppfølging og best muligheter til å nå sitt potensial. Det er hovedpoenget her, sier Mork.