Toppserien direkte: Klepp på seiersjakt i Oslo

Tidligere oppgjør viser en ganske jevn tendens mellom lagene. Dersom Røa skulle vinne i dag, står lagene med like mange seiere. Før kampen har Røa syv seire på 19 kamper, og Klepp har åtte. Tilsvarende oppgjør i fjor endte 1-4 på Røabanen. Da var det Synne Jensen som scoret for vertene. Toppscoreren spiller ikke lenger for Røa, da hun ble solgt til Vålerenga i forkant av sesongen. Solaun, Butt og Andresen sto den gang på målscorerlista for Klepp.

Klepp tok, etter tre strake tap, endelig poeng igjen forrige helg. Da møtte de Lyn på bortebane og kampen endte 1-3. Da var det Elisabeth Terland og Matilde Alsaker Rogde som sto for bortelagets mål. Sistnevnte slo også den målgivende pasningen til Terland, da hun satte kampens første mål i nettet. Denne gode prestasjonen endte med at begge kom på rundens lag, for første gang denne sesongen. De fortsetter å få tilliten fra start i dag.

