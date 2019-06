Nytt Norge-mareritt på tampen: – Det skal ikke skje

NORGE - ROMANIA 2–2

ULLEVAAL STADION: Norge ledet 2–0 og gikk mot en svært viktig seier i EM-kvalifiseringen.

Alt lå til rette for en jubelkveld.

Så skjedde det samme som skjedde mot Sverige: Tomålsledelsen glapp. Seieren glapp. Ullevaal stønnet, Norge-spillerne hang med hodene.

– Meget kostbart og unødvendig. Å kontrollere en ledelse skal være det enkleste i fotball, konstaterte tidligere landslagsbauta Brede Hangeland på TV 2.

– Det skal ikke skje, sa TV 2-eksperten da Romania utliknet til 2–2 og bortefansen bananas.

Og med ett virker norsk suksess i EM-kvalifiseringen så mye fjernere.

Lise Åserud / NTB scanpix

For forutsetningene var klare: Noe annet enn seks poeng mot Romania og Færøyene var ikke godt nok.

Nå behøver Norge mest sannsynlig både seier mot Sverige i Stockholm og kanskje også mot Romania i Bucuresti.

Elyounoussi hyllet avdød fotballtopp

Og det er et bittert utgangspunkt, for en seier mot Romania hjemme ville vært så viktig. Og andre omgang begynte så bra.

Tarik Elyounoussi løp alt han hadde. Så satte han inn den svært viktige 1–0-scoringen for Norge etter godt forarbeid av Ødegaard.

Under feiringen trakk han drakten over hodet. På T-skjorten under sto det «RIP Lennart».

«Hvil i Fred, Lennart». En hilsen til Lennart Johansson, som døde tidligere denne uken, 89 år gammel.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Svensken satt som president i det europeiske fotballforbundet, UEFA, fra 1990 til 2007. Han var en sjeldent populær figur, og ble hyllet av fotballverden etter sitt dødsfall.

Før kamp ble han hedret med ett minutt stillhet.

Så bestemte Tarik Elyounoussi seg for å slutte seg til hyllesten – på sin måte.

– Tungt og skuffende

Martin Ødegaard doblet senere Norges ledelse, etter å ha preget overskriftene for sitt utbrudd mot Ada Hegerberg tidligere denne uken. Iskaldt satte han inn 2–0 alene med keeper, med sitt første landslagsmål.

– Drømmen går i oppfyllelse, men når det ender som nå er det bare tungt og skuffende, sier Ødegaard til TV 2.

Om Hegerberg-uttalelsene sier han at han ikke angrer og at det har vært mange positive og negative tilbakemeldinger. Men akkurat i kveld er det bare skuffelsen som sitter i.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er sjeldent jeg er så langt nede som nå, sier Ødegaard til TV 2.

For det skulle ikke lykkes. Først reduserte Claudiu Keseru, så satte samme mann inn 2–2 på overtid.

Det norske marerittet var komplett.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Frustrerende førsteomgang

Det norske publikumet stemte i «Alt for Norge» og «Ja, vi Elsker» før kampstart, men det var gjestene i det nesten fullstappede bortefeltet som skapte mesteparten av lyden under selve kampen, med trommer og høylytt synging.

Norge hadde aldri tapt på Ullevaal under Lars Lagerbäcks ledelse, men rumenerne kom til Fort Ullevaal med planer om poeng.

Det var imidlertid hjemmelaget som startet best. Ballen lå bak Ciprian Tatarusanu i Romania-buret etter åtte minutter, men Markus Henriksen ble avvinket for det som i så fall må ha vært en svært marginal offside.

– Den er i beste fall tvilsom, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– For oss ser det ut som om Markus Henriksen er i onside. Kjipt å bli snytt for den. En marginal avgjørelse, der har vi utur, sa kanalens ekspert, Jesper Mathisen.

Like etter var kaptein Omar Elabdellaoui farlig frempå med etter et gjennomspill, fra Martin Ødegaard, men Tatarusanu fikk avverget.

Ødegaard, som preget overskriftene før kamp, gjorde seg også gjeldende ute på det grønne gressteppet. Han han vartet opp med flere pene gjennomspill de første 20 minuttene. Joshua King var også nær scoring etter forarbeid av 20-åringen.

Stor King-sjanse

Men da Norge ikke fikk uttelling, kom Romania mer og mer inn i kampen. Etter hvert begynte også gultrøyene å skape farligheter, slik som da spiss George Puscas headet rett på Grytebust etter en halvtimes spill.

Da virket det som om Norge våknet litt. Markus Henriksen løftet ballen over gjestenes forsvar og sendte King gjennom. Bournemouth-spissen forsøkte å lure ballen med seg forbi keeper, men mislyktes.

En stor sjanse forspilt – og det gikk et gisp gjennom de norske tilskuerne da Romania fikk en god mulighet etter et hjørnespark få minutter etterpå. Grytebust fanget imidlertid ballen i fast grep.

Dermed gikk lagene til pause med poengdeling, etter en omgang Norge fint kunne ha scoret i.

Våken Elyounoussi

Norge fortsatte å kampbildet i annen omgang, men det var Romania som fikk den første gode muligheten. Claudiu Keseru fyrte av fra drøyt tyve meter, men Grytebust slo ballen unna.

Så smalt det i den andre enden.

Norge vant ballen på midtbanen, og Tarik Elyounoussi satte opp Ødegaard en-mot-en mot en Romania-forsvarer. Ødegaard dro en liten kroppsfint, før han skjøt. Skuddet gikk via forsvareren, noe som førte til at keeper ble satt ut av spill.

Da var Elyounoussi våken – og først på ballen. 1–0 til Norge. Oljeberget kunne endelig juble.

Ødegaards første landslagsmål

Martin Ødegaards utbrudd mot Ada Hegerberg skapte svært mange overskrifter før den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Romania.

Han glitret som nevnt de første 20 minuttene, før både han og Norge dabbet av.

I annenomgang skulle det endelig lykkes for den Real Madrid-eide 20-åringen.

Etter 70 minutter ble han spilt gjennom av Joshua King. Da kunne Ødegaard sett fart rett mot Romania-målet. Unggutten gjorde ingen feil alene med keeper. Han doblet Norges ledelse, med det som var hans første landslagsmål.

– En merkedag i norsk fotball! Guttungen har entret scenen, sa Alsaker på TV 2.

Lise Åserud / NTB scanpix

Det var imidlertid ikke helt avgjort. Kun få minutter reduserte Keseru etter slett norsk forsvarsspill på et hjørnespark.

Mot Sverige røk laget nesten mot tap etter å ha ledet 2–0. Det gikk mot noen nervepirrende minutter.

Og to minutter på overtid kom nok et innlegg inn i den norske 16-meteren – og nok en gang var Keseru der.