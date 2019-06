«Til tross for intens kamp om makt og penger: FIFA-toppen gjenvelges uten motkandidat»

PARIS: Det var torsdag 23. mai. FIFA-president Gianni Infantino og Vladimir Putin så hverandre dypt inn i øynene. Begge smilte. Russlands president hadde akkurat hengt en medalje på dressjakken til verdensfotballens øverste leder. De ga hverandre et varmt håndtrykk.

De var tilbake i Kreml, et snaut år etter at de gjennomførte det Infantino omtalte som tidenes beste fotball-VM. Nå var han invitert tilbake for å få den russiske vennskapsordenen. Putin takket lederen for Det internasjonale fotballforbundet, og Infantino slo fast at vennskapet mellom Russland og fotballen ikke var over. Dette var bare starten på et fruktbart samarbeid.