«Denne uka kan AaFK-styret stå ved et vegskille. Det kan ikke fortsette slik det er nå»

KOMMENTAR: Den eneste grunnen til at AaFK fortsatt henger med i kampen for å overleve, er at det heldigvis er flere lag i eliteserien som er nesten like håpløse.

Det er helt absurd å se hva som har skjedd i AaFKs comeback i eliteserien. En seier, tre uavgjort, åtte tap og 16–38 i målforskjell. Det gir et snitt på over tre baklengsmål per kamp.