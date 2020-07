Rosenborg har to lag i toppfotballen. Det nyeste danker ut giganten.

Pål André Helland beskriver eget lag som «engstelige». Nå ser Rosenborg-herrene til kvinnelaget for å finne inspirasjon.

Even Hovland og Edvard Tagseth depper på benken, men hos kvinnelaget til Rosenborg er stemningen en annen. Ole Martin Wold / NTB scanpix

Skuffelse og fortvilelse. Glede og eufori. Man trenger ikke å reise langt i Trondheim by for å kjenne på hele følelsesregisteret.

Lade, bydelen med utsikt utover fjorden, er stedet man ønsker å være om dagen. Rosenborg Kvinner, som før sesongen utførte det mye omtalte navnebyttet fra Trondheims-Ørn, er blitt byens «nye» stolthet.

– Det er ingen av oss som har opplevd dette før. Stemningen er veldig bra. Vi møter opp på hver trening med et stort smil om munnen, forteller Emilie Bragstad (18) til Aftenposten.

Forsvarsbautaen har bidratt sterkt til at laget deler tabelltoppen med LSK Kvinner etter fire serierunder. Kun målforskjell skiller Rosenborg Kvinner fra Toppseriens soleklart beste lag de siste årene.

Emilie Bragstad er datter av tidligere Rosenborg-spiller Bjørn Otto Bragstad. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Fremstår som «halv-engstelige»

Noen kilometer sør for Koteng Arena på Lade, hos navnebroren på Lerkendal, er stemningen en annen. Rosenborgs herrelag sliter på banen, i kulissene er det støy og oppstyr.

I juni var Eirik Horneland ferdig som hovedtrener. Spekulasjonene rundt hvem som skal bli den nye permanente sjefen har skapt et rabalder i mediene. Etter ti kamper i Eliteserien, nøyaktig en tredjedel av sesongen, er fasiten følgende: 15 poeng bak suverene Bodø/Glimt. Søndag fikk trønderne en på trynet av Haugesund.

Pål André Helland mener de fremstår som «halv-engstelige». Kantspilleren er ikke redd for å være ærlig og nådeløs.

– Vi må slippe ned skuldrene og stole på ferdighetene våre. Det handler om at vi må bli bedre. Vi må bli så gode som det er forventet at Rosenborg skal være, sier 30-åringen med en alvorlig mine.

Fakta Forskjellen på herre- og kvinnelaget til Rosenborg Rosenborg Kvinner spiller hjemmekampene sine på Koteng Arena (607 sitteplasser). Herrelaget spiller på Lerkendal (21.421 sitteplasser). Selv om lagene bærer samme navn, regnes klubbene som to forskjellige enheter. Klubbene har en plan om å samarbeide tett på enkelte områder, som for eksempel draktlanseringer og lagbilder, men koronaviruset har satt en stopper for det foreløpig. Vis mer

Pål André Helland er ikke tvil om at Rosenborg er et stykke unna toppformen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Inspireres av kvinnene

Nå er blikket rettet mot torsdagens hjemmekamp mot Viking, der kun tre poeng er det som gjelder. Men da temaet byttes over til Rosenborg Kvinner, blir tonen en annen.

– Det er veldig gledelig det de har fått til. Det er suverent at det i hvert fall er ett Rosenborg-lag som presterer som det skal. Det er utrolig artig og fortjent. Det har vært litt dødt i kvinnefotballen i Trøndelag de siste årene. Nå virker det som det har fått en «boost», forteller Helland.

– Henter dere inspirasjon fra dem?

– Ja, det gjør vi. De har uten tvil vært bedre enn oss i spillet. Direkte overførbart er det ikke, men visse ting kan man hente. Spesielt det som går på selvtillit. Jeg synes det ser ut som at de har mye mer selvtillit enn oss.

Ny trøndersk stormakt

Det følger med noe spesielt med Rosenborg-navnet. Det er klubben som aldri står stille. Der interessen aldri dør ut. Helland er godt vant med det, men for kvinnelaget er hverdagen blitt snudd på hodet.

– I fjor hørte vi nesten ingenting fra mediene. Nå er det voldsom pågang. Det er veldig økt interesse. Det synes jeg er kjekt, og det fortjener jentene, sier Steinar Lein, hovedtrener for Rosenborg Kvinner.

Da Trondheims-Ørn ble til Rosenborg Kvinner, fikk Lein ansvaret for å skape en ny trøndersk stormakt. Landslagsprofilene Lisa-Marie Karlseng Utland og Kristine Minde ble hentet inn. Treneren mener det hadde vært uaktuelt for duoen å komme til klubben, hadde de fortsatt båret Ørn-navnet.

– Merkevaren i Rosenborg er sterk. Når vi legger frem planene vi har, synes folk at det er veldig spennende, sier Lein.

At de allerede i år kjemper i toppen – riktignok etter kun fire serierunder – var ikke tatt med i kalkulasjonene. I Trondheims-Ørn-æraen må man 14 år tilbake i tid sist laget hadde en tilsvarende sesongstart. I 2006 hadde klubben ti poeng, slik som nå, etter de fire første rundene. Det er ikke uten grunn at det smiles fra øre til øre om dagen.

Steinar Lein har tidligere trent Vard Haugesund, Hødd og Haugar. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Kjedelig for dem

Emilie Bragstad har pustet og åndet Rosenborg hele livet. Hun er datter av Bjørn Otto Bragstad, som var fast inventar i de bakre rekkene under Nils Arne Eggen-epoken.

– Jeg tror ikke det har hatt så mye å si for ham om jeg spiller for Trondheims-Ørn eller Rosenborg. Han følger de valgene jeg gjør, men det er litt ekstra spesielt at jeg også har hatt muligheten til å spille for Rosenborg, erkjenner hun.

Søndag er det hjemmekamp mot Klepp på Lade, men torsdag vil hun og resten av Rosenborg Kvinner benke seg foran TV-en for å se herrenes viktige Viking-kamp.

– Gutta er vant med å ligge på toppen, så det er en uvant situasjon for dem å ikke klare å prestere på det nivået de ønsker. Det er gledelig for oss, men kjedelig for dem, sier Bragstad.