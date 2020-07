Eliteserien direkte: Bodø/Glimt har rotet bort tomålsledelse. Tar seiersrekken slutt?

Hauge fanger opp ballen i returrom etter et hjørnespark, men skuddet hans blir ikke farlig. Høyt over.

UTLIGNING! Edvardsen med et par dragninger før han legger ut til Lumanza. Han svinger ballen inn og på bakre er Normann Hansen helt alene. Vingen styrer ballen forbi Smits og da er vi likt på Nadderud!

Mål for Stabæk!

NESTEN FOR STABÆK! Bjørkan prøver å skjerme ut ballen, men Edvardsen snapper opp. Sender inn ballen mot Botheim, men han får ikke styrt ballen mot mål fra fem meters hold.

Stabæk er tøffe i taklingene. Litt temperatur ute på Nadderud for øyeblikket.

Lager to raske frispark.

53′ DEL