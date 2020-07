Eliteserien direkte: Børven scoret i Rosenborg-seier

Siste innlegg

DEL Det blir seier til Rosenborg! Viking var best i første omgang, men hjemmelaget tok da ledelsen på tampen etter en scoring av Helland. I andre omgang startet Rosenborg best og Even Hovland satte inn 2-0 etter en corner. Deretter kom Viking mer med i kampen igjen, men da Børven headet inn 3-0 med ti minutter igjen var kampen definitivt avgjort.

90 + 4′ DEL Viking nær en scoring også helt på slutten, men de klarer ikke få av gårde skuddet.

90 + 3′ DEL Viking setter nesten inn et trøstemål, men Sebulonsen får ikke avsluttet etter å ha dempet ballen på brystet inne i fem-meteren.

90 + 1′ DEL Det er lagt til tre minutter.

90′ DEL Det blåses frispark for Viking etter en duell inne i feltet.

90′ DEL Holse skyter fra 10 meter. I et Viking-bein og ut til hjørnespark.

88 ′ Spillerbytte - Viking Harald Nilsen Tangen Kristoffer Løkberg

86′ DEL Viking er upresise i spillet sitt nå. Lufta har naturligvis gått ganske kraftig ut av ballongen etter det tredje målet.

84′ DEL I STANGA! Nesten et nytt mål for Rosenborg. Blir slått inn mot første stolpe og flikkes videre i stolpen, så vidt vi kunne se.

83′ DEL Hjørnespark til Rosenborg.

83′ DEL Nesten for Helland. Prøver å lobbe ballen i mål, men Heggheim kommer inn og får headet unna.

80′ DEL Det står altså 3-0, men i sjanser har det ikke vært en kamp som skulle tilsi det. Men der Viking har sløst med sjansene har Rosenborg vært effektive foran mål.

79 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 3 - 0 Viking Mål: Torgeir Børven Målgivende: Erlend Dahl Reitan FOR ET INNLEGG! Dahl Reitan slår et utsøkt innlegg inn bak Vikings forsvar. Der dukker Torgeir Børven opp og header ballen ganske enkelt i mål. Da er nok kampen avgjort.

76 ′ Hjørnespark Hjørnesparket skrus ut av banen.

76′ DEL Torsteinbø mister ballen på vei fremover. Børven spiller fint til Helland, men han får ikke skikkelig klem på skuddet. Østbø må likevel slå den ut til hjørnespark.

73 ′ Spillerbytte - Rosenborg Filip Brattbakk Emil Konradsen Ceide

73 ′ Spillerbytte - Rosenborg Carlo Holse Per Ciljan Skjelbred Slutt for Skjelbred, som holdt drøyt 70 minutter i Rosenborg-comebacket.

72 ′ Hjørnespark Rosenborg får klarert unna det påfølgende hjørnesparket.

72′ DEL Kjemperedning! Sebulonsen kommer først på hjørnesparket, Faye Lund får akkurat vippet ballen over tverrliggeren.

71′ DEL Sebulonsen kommer seg til innlegg. Prøver å finne Høiland, men Valsvik kommer først på den. Ut til hjørnespark.

71′ DEL Viking har hevet seg nå! Nytt fint angrep. De Lanlay slipper til Sebulonsen, men Faye Lund kommer raskt ut og gjør vinkelen vanskelig for Viking-spilleren.

70′ DEL Bytyqi kommer inn i feltet og har tre medspillere med seg i boksen, men han klarer ikke å finne noen av dem. Der var Viking i overtall inne i feltet, så muligheten for en stor sjanse var absolutt til stede.

69′ DEL De Lanlay scorer nesten umiddelbart! Corneren heades videre til ham, men fra fem meter får ikke De Lanlay styrt ballen godt nok mot mål og den går like utenfor.

68 ′ Spillerbytte - Viking Yann-Erik de Lanlay Ylldren Ibrahimaj Første kamp for De Lanlay etter returen til Viking.

67 ′ Spillerbytte - Viking Tommy Høiland Veton Berisha

67 ′ Spillerbytte - Viking Sebastian Sebulonsen Johnny Furdal

67′ DEL Løkberg skaffer et hjørnespark for Viking.

65′ DEL Berisha kommer for sent inn i Reitan og lager et frispark. Viking-spissen krangler litt med flere etterpå. Er nok en del frustrasjon for Berisha nå.

61 ′ Hjørnespark Viking tar det kort igjen, men denne gangen uten noen form for suksess.

61′ DEL NESTEN! Skuddet fra Bytyqi fra 16 meter går like utenfor. Via et Rosenborg-bein og til hjørnespark.

59′ DEL Vevatne header unna.

59′ DEL Nytt frispark i god innleggsposisjon for Rosenborg, som har dominert denne omgangen.

58′ DEL God sjanse for Åsen, men Vevatne blokkerer skuddforsøket fra 12-13 meter.

56 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 2 - 0 Viking Mål: Even Hovland 2-0! Åsen header, via Pereira, og ballen går i en høy bue mot den bakre stolpen. Der står Hovland og fra en halv meters hold setter han ballen enkelt i mål.

56′ DEL Østbø er ute i feltet. Slår den ut til et hjørnespark.

56′ DEL Pereira er sent ute på Helland. Rosenborg får et frispark i farlig innleggsposisjon.

55′ DEL Rosenborg pakker inn rundt Østbø, og keeperen kommer ikke ut. Valsvik er først på ballen, men headingen hans går rett i en Viking-spiller og spretter vekk fra mål.

54′ DEL Helland løsner også skudd. Via en Viking-spiller og ut til hjørnespark.

54′ DEL Ceide går for skudd, men skyter bare rett inn i Bell.

53′ DEL Ceide rykker enkelt forbi Torsteinbø, men finner ingen medspillere inne i boksen.

53′ DEL Rosenborg prøver å spille seg fri ute på kanten, men igjen blir pasningen fra Åsen for dårlig og Torsteinbø får satt inn en takling.

51′ DEL Tar det kort. Bell legger så inn på første stolpe, hvor Berisha prøver å styre ballen mot mål. Går ut til nytt hjørnespark.

50′ DEL Pereira skaffet et hjørnespark for Viking.

50′ DEL Bell finner Bytyqi med en herlig pasning. Vingen setter fart fremover og har med seg Berisha, men innlegget kommer ikke frem til spissen.

49′ DEL Gjermund Åsen driver fint fremover. Prøver å finne Trondsen ute på kanten, men pasningen blir altfor upresis. Burde utnyttet den situasjonen bedre.

46′ DEL Rosenborg kommer godt i gang i det første minuttet. Ingen sjanser, men kommer til et par småfarlige situasjoner.

2. omgang

Pause

45 + 3′ DEL Det er Viking som avslutter omgangen best. Rosenborg bør være veldig godt fornøyd med å gå til pause med ledelse.

45 + 2′ DEL Godt Viking-angrep helt på tampen. Torsteinbø finner igjen Løkberg. Trønderen feier inn ballen langs bakken, og bare en god inngripen av Faye Lund hindrer tap-in for Berisha på bakerste stang.

45 + 1′ DEL Det skal spilles minimum to minutter tilleggstid, opplyser speaker Eirik Grønning.

45 ′ Hjørnespark til Viking

45′ DEL Bra av Pereira på venstre. Legger inn, og treffer Bytyqi. Skuddet går via en motspiller, og til corner.

44′ DEL Katastrofal pasning av Hovland. Leses som en åpen bok. Nesten igjen for Viking.

43′ DEL Rosenborg kontrer tre mot to, men Ceide bruker for lang tid, og blir godt passet på av Heggheim. Ender med ingenting. Dårlig utnytta.

42′ DEL Igjen kan Rosenborg kontre, men denne gangen er Bell forberedt på Ceides rykk. Holder bare litt i trøya denne gangen.

42′ DEL Scoringen må sies å være imot spillets retning. Spesielt Berisha har hatt flere gode muligheter til å føre bortelaget i ledelsen.

40 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 1 - 0 Viking Mål: Pål André Helland Men der sitter den. Rosenborg vinner igjen ballen ved Ceide, som drar seg innover. Skjelbred får ballen, og chipper til Trondsen. Trondsen spiller vegg med Ceide, før ballen havner langt ute på høyre etter å ha gått via en Viking-forsvarer. Helland drar seg innover i banen, og skyter hardt og lavt i lengste hjørne.

40′ DEL Så er det plutselig Helland som er alene med Viking-keeper Østbø, men Helland får aldri skutt. Ikke Børven heller, som misser totalt på pasningen.

39′ DEL Berisha nok en gang alene i bakrom. Men i duellen med Faye Lund er det sistnevnte som vinner. RBK-keeperen er raskt ute.

38 ′ Gult kort! Joe Bell - Viking

38′ DEL Bell river nesten av Ceide trøya. Det må være årets holding så langt. Drakten stod som et seil. En smule tempoforskjell der.

38′ DEL Ceide kan kontre for Rosenborg.

37′ DEL Hvis Kristoffer Løkberg løper like mye som han roper, så løper han mye.

36′ DEL Rosenborgs angrepsrekke har knapt vært involvert i omgangens 35 minutter.

33 ′ Hjørnespark til Viking

33′ DEL Berisha spilles alene gjennom, men har Valsvik og Hovland i rygg. Førstetouchen er dårlig, og på vei bort fra Rosenborg-målet. Da er sjansen forspilt. Det er Valsvik som slår en forferdelig tversoverpasning i forkant.

33′ DEL Etter at Valsvik kom inn har Hovland gått over til høyre side i midtforsvaret. Logisk, ettersom Valsvik er venstrebeint.

32′ DEL Rosenborg er rystet nå - på flere måter enn én.

30 ′ Spillerbytte - Rosenborg Gustav Valsvik Tore Reginiussen

29′ DEL Da er nok Reginiussen ferdigspilt. Gjør tegn mot benk og dommer, og setter seg halvveis ned. Tusler mot benken.

28′ DEL Torsteinbø drar luke på Trondsen, og får lagt inn. Treffer ikke presist nok. Rosenborg klarerer.

28′ DEL Viking mister ballen med hele laget langt fremme i banen, men Helland mister ballen før han rekker å iverksette kontring. Kampen har florert av enkle ballmist.

27 ′ Gult kort! Fredrik Torsteinbø - Viking Torsteinbø feller Torgeir Børven, som har vært usynlig så langt, og får et fortjent gult kort.

26′ DEL Det er en trønder som roper klart høyest på Lerkendal. Kristoffer Løkberg, Viking. – Gjenvinne. Gjenvinne!

25′ DEL Reginiussen er inne igjen.

25′ DEL Skjelbred ned som midtstopper mens Reginiussen venter på sidelinja.

24′ DEL Løkberg på løp inn i Rosenborgs 16-meteren, men trønderen treffer ikke Berisha foran mål.

23′ DEL Skjeldbred river nesten av seg shortsen i fortvilelse over at pasningen tiltenkt Dahl Reitan er for lang.

22′ DEL Nesten så Berisha får krangla med seg ballen alene med keeper Faye Lund, men Reginiussen slipper med skrekken.

21′ DEL Det ligger et mål i lufta på Lerkendal. Begge lagene er villige offensivt.

21 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Helland slår corneren rett i armene til ex-Rosenborger Arild Østbø.

21′ DEL Viking gjentar den samme bedriften, og så er det plutselig Ceide som kommer seg til dødlinja. Ny corner.

21′ DEL Furdal stjeler ballen fra Skjelbred, og kontrer. Men Rosenborg kontrer på kontringa, og setter fart på venstre. En ny dårlig pasning ødelegger det.

19′ DEL Skjelbred involverer seg ganske mye offensivt. Ingenting tyder på at han har tenkt å løse den sentrale midtbanerollen som et sittende anker som knapt er inne på motstanderens halvdel.

16 ′ Hjørnespark til Rosenborg

16′ DEL Første pluss i margen for Skjelbred. Finner Trondsen motsatt med en strålende yttersidepasning. Se for deg Paul Scholes.

15′ DEL Det er nesten så Skjelbred får den på hel volley på bakerste stang, men en Viking-spiller får klarert.

14′ DEL Herlig pasning fra Torsteinbø helt over til venstre flanke.

13′ DEL Etter at Åsen kom inn for Konradsen, spiller Rosenborg med to venstrebeinte indreløpere. Det er nok ikke en ønsket situasjon.

12′ DEL Faye Lund er ikke fornøyd med presset til spillerne foran seg. – Fram! Fram! roper den bakerste mann.

12′ DEL Berisha går ned i duell med Reginiussen og Valsvik. Viking-spissen holder seg til hodet, men dommer Eskås lar spillet gå.

12′ DEL De to hundre på tribunen forsøker å trampeklappe igang Rosenborg.

11′ DEL Det har vært ti jevne åpningsminutter av kampen. Ingen sjanser, men Viking har vært hakket mer på hugget til nå.

10′ DEL Så er det Tagseth sin tur. Bommer på en femmeterspasning til Skjeldbred. Helt upresset.

10′ DEL Skjelbred med kampens første feilpasning. Bommer på Reginiussen, men treffer Dahl Reitan.

9′ DEL Trondsen er helt alene på venstre flanke, men Reginiussen har tunnelsyn rett fremover, og pasningen mot Børven er egentlig håpløs både i utførelse og valg.

9′ DEL Skjelbred har ikke vært veldig mye involvert til nå, men har vist frem kjappe og hurtige bevegelser og løsninger. Han sinker i hvert fall ikke spillet.

8′ DEL Godt Viking-angrep. Rosenborg forsvarer seg merkelig dypt i 4-5-1, men Viking får slått inn fra høyre. Innlegget er godt, helt over til venstre kant, men innlegget blir klarert av Reginiussen og Valsvik.

7′ DEL Rosenborg spiller nå med tre blonde gutter på midtbanen. Det er vanskelig å si hvem som er lysest i luggen av Tagseth, Åsen og Skjelbred.

5 ′ Spillerbytte - Rosenborg Gjermund Åsen Anders Konradsen Det er 2,5 minutter siden Konradsen gikk ut. Men nå er i hvert fall Åsen inne på matta.

4′ DEL Viking er usikker på om de skal sparke ut ballen. – Spill, spill! roper medspillerne til Fredrik Torsteinbø, som hører etter.

4′ DEL Rosenborg nå med ti mann i påvente av at Åsen venter på stopp i spillet. Er det sesongens raskeste bytte?

3′ DEL Det er Gjermund Åsen som gjør seg klar til å komme inn. – Kjapt, kjapt, roper trener Rambo.

2′ DEL Dett var dett for Anders Konradsen. Etter ett og et halv minutt er Konradsen ferdigspilt. Huff.

2′ DEL Han ser helt svimmel ut.

2′ DEL Helland holder en arm i været. Det ser ut som det er Konradsen som sliter.

1′ DEL Det er - passende nok - Per Ciljan Skjelbred som tar avspark. Da er første touch unnagjort. Pasningen til Valsvik var dessuten millimeterpresis. Perfekt start for den hjemvendte sønn.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Anders Trondsen spiller sin hundrede kamp for Rosenborg i dag. Tøffingen Tore Reginiussen spiller sin 250. Før avspark mottar begge blomster fra daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

DEL Kampen dømmes av hoveddommer Espen Eskås. Assistentdommere er Øystein Simon Ytterland og Jon-Michael Knutsen. Fjerdedommer er Christian Moen. Begge de to sistnevnte fra Løvenstad. Sjeldent.

DEL – Det blir artig å se Per Ciljan Skjelbred og Anders Konradsen sammen. Det gleder jeg meg mest til, å se om de kan sette standard i spillet både offensivt og defensivt. Det har jeg forventninger til, sier Rosenborg-trener Trond Henriksen til Eurosport.

DEL – Vi vet at vi ikke har en god statistikk her oppe. Vi har veldig lyst til å vinne, for vi har ikke vunnet her på mange, mange år, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport før kampen.

DEL Det er perfekte spilleforhold på Lerkendal i dag. Da kulturminister Abid Raja besøkte Lerkendal, og fikk se matte og tribune fra indre bane på onsdag, sa han følgende: – Wow. Dette er noe annet enn Odd. Dette er nesten som Ullevaal.

DEL Idet det er førti minutter igjen til avspark, har Viking-spillerne vært igang med oppvarminga lenge. Fra Rosenborg er det bare keeperne og keepertrener Jørn Jamtfall som er igang med pre match-rutinene.

DEL Rosenborg har en fantastisk statistikk mot Viking. Siddisene har ikke vunnet mot Rosenborg på 27 oppgjør. Sist gang Viking slo Rosenborg, var i 2005. Det året vant like så godt Viking begge kampene mot Rosenborg, før det altså var full stopp.

DEL Dagens oppgjør er det mest spilte i norsk toppfotball (serie og cup). Rosenborg og Viking har møttes 106 før dagens kamp. Rosenborg har vunnet 44 mot bortelagets 30. 32 har endt uavgjort.

DEL På dagen nesten nøyaktig ni år siden sist (pluss tre dager) kan Per Ciljan Skjelbred igjen ikle seg Rosenborg-drakten. Avskjedskampen i 2011, før overgangen til Hamburg, var hjemme mot Victoria Plzen i Champions League-kvalifiseringen. Oppgjøret på Lerkendal den gang endte med 1-0-tap.

DEL Viking-trener Bjarne Berntsen har med seg følgende sju reserver: Trym Sølvberg Ur (k), Axel Andresson, Tommy Høiland, Yann-Erik De Lanlay, Sebastian Søraas Sebulonsen, Harald Nilsen Tangen og Rolf Daniel Vikstøl.

DEL På Rosenborg-benken sitter reservekeeper Sander Tangvik sammen med Carlo Holse, Gustav Valsvik, Gjermund Åsen, Filip Brattbakk, Mikael Tørset Johnsen, Sondre Skogen og Franklin Dady's Boy Nyenetue.

DEL Viking (4-3-3): Østbø - Torsteinbø, Heggheim, Vevatne (c), Pereira - Løkberg, Bell, Furdal - Ibrahimaj, Berisha, Bytyqi.

DEL Rosenborg (4-3-3): Faye Lund - Dahl Reitan, Hovland, Reginiussen (c), Trondsen - Konradsen, Skjelbred, Tagseth - Helland, Børven, Ceide.