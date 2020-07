«En klubb på denne størrelsen tåler en sesong utenfor Champions League av og til. Men den tåler ikke at det blir en vane»

Analyse: Matematikken har to streker under svaret. Fotballen i Premier League har det samme. Nedrykk og kvalifisering til Champions League definerer sesongen for de fleste managere – også en nordmann.

Når du aksepterer jobben som manager i Manchester United vet du at du alltid blir målt mot historien. Når den inneholder Matt Busby og Alex Ferguson, begge med "Sir" foran navnet sitt, er lista lagt.