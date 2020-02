– Det er et ritual her at alle håndhilser når vi møtes hver morgen, men på legens anbefaling har vi lagt den tradisjonen på is inntil videre, sier Newcastle-manager Steve Bruce.

– Vi følger med på nyhetene for å følge utviklingen, men heldigvis har vi en fremragende lege som gir oss råd om hvordan vi bør forholde oss.

West Ham er den andre klubben som har forbudt spillerne å håndhilse.

– Vi er blitt enige om at vi ikke gjør det i øyeblikket, men om vi scorer i helgen så får de lov til å juble sammen, sier manager David Moyes.

Journalister som skal dekke Arsenals pressekonferanse lørdag er blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema der de blant annet må opplyse hvor de har vært den siste tiden.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier at man tar smittefaren på alvor, men spillerne får lov til å håndhilse.

– Vi treffer de samme tiltakene som vi gjennomfører når det er influensasmitte i omgivelsene. Ingen har sagt at vi ikke kan spille fotball, og da forbereder vi oss på å gjøre det, sier Klopp.

I Italia er storkampen mellom Juventus og Inter en av fem Serie A-kamper som i helgen spilles for tomme tribuner, mens alle helgens eliteseriekamper i Sveits er utsatt inntil videre. Det er ingen planer om lignende tiltak i England, der det skal spilles åtte Premier League-kamper i helgen i tillegg til ligacupfinalen mellom Aston Villa og Manchester City.

City-manager Pep Guardiola sier at han ikke har pålagt spillerne spesielle tiltak for å hindre smitte.

– Vi håndhilser, og jeg elsker å klemme folk. Ikke like mye som Jürgen Klopp. Han er mesteren på det feltet, men jeg gjør så godt jeg kan, sier han.

