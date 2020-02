Den høyreiste midtbanespilleren konstaterer at det ble som forventet under Rosenborgs årsmøte torsdag.

Da stemte et overveldende flertall av de rundt 600 stemmeberettigede for at RBK skal ha en kvinnesatsing, og dermed skifter Trondheims-Ørn navn til Rosenborg BK kvinner.