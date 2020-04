NTF avlyser de nasjonale ligaene – dette betyr det for Molde-talentene

MOLDE: Onsdag formiddag sprakk nyheten om at NTF (Norsk Toppfotball, journ.anm.) kutter støtten til norske fotballtalenter, og at de nasjonale ligaene for G14, G16- og G19 ikke skal spilles i 2020. Det har fått mange til å reagere.

Overfor VG begrunner NTFs styreleder, Cato Haug, grepet med at de nå har utelukkende fokus på Eliteserien og OBOS-ligaen. AkerAkademiets leder, Thomas Mork, forteller at de innad i klubben har forståelse for at serien ikke kan gjennomføres som normalt, men at kommunikasjonen ut til akademiene kunne vært gjort på en bedre måte.