Torsdag morgen kom den nedslående Start-nyheten om at midstopper Henrik Gjesdal mister årets sesong på grunn av avrevet korsbånd. Gjesdal vred kneet på trening for halvannen uke siden.

- Fotballen kan av og til være brutal. Jeg hadde virkelig sett frem til å bidra på banen for Start i år. Å få en slik nedslående beskjed rett før seriestarten er vanskelig å ta innover seg. Samtidig vet jeg at skaden er skjedd, og det eneste jeg kan gjøre nå er å se fremover. Nå håper jeg å gjennomføre operasjon i løpet av de neste dagene. Så starter en lang, hard jobb for å komme enda sterkere tilbake i 2021, sier Gjesdal til Starts hjemmeside.

Start skjønte fort at det dreide seg om en alvorlig kneskade, og har allerede funnet en erstatter for den tidligere Brann- og Tromsø-spilleren. Vegard Bergan blir trolig presentert for Start i løpet av dagen. Midstopperen var på banen i 22 kamper for Bodø/Glimt i fjor. Porsgrunn-gutten spilte i Odd i flere år.

Jacob J. Buchard

Men det er også godt nytt på skadefronten for Start-trener Joey Hardarson med nøyaktig tre måneder til seriestart. Eirik Schulze har vært lyskeskadet siden han kom i januar.

– Det går gradvis bedre med lysken. Det har tatt lang tid, men der har fremgangen vært så bra at jeg kan trene uten problemer, sier Eirik Schulze til Fædrelandsvennen.

Schulze regner med å være i full trening igjen i neste uke.

– Men det er ikke på grunn av lysken jeg ikke trener nå. Jeg fikk en smell i kneet forrige mandag, og det tar omtrent to uker å lege. Det lever jeg greit med. Jeg regner med å være med for fullt i neste uke, og nå handler det om å komme i form og bidra. Jeg har ventet lenge nok nå, sier Schulze, som dermed gir Start-trener Joey Hardarson en opptur i oppkjøringen til det som blir en hektisk sesong.

– Nå ser det ut som vi får ham tilbake før seriestart, og det er veldig gledelig, for det var vi ikke sikre på for et par uker siden, sier Hardarson, som også regner med at den største profilen, Martin Ramsland, er kampklar når serien sparkes i gang.

Helten fra Åråsen har også slitt med lysketrøbbel, men det har kommet frem at han hadde småtrøbbel også mot slutten av fjoråret.

– Han er fortsatt av og på. Det er en litt uoversiktlig skade.

Akinyemi i trening

– Men han kan brukes i kamper?

– Det er fortsatt noen uker til første kamp. Vi håper han er med for fullt før den tiden. Han er ikke blitt noe verre, så vi må bare finne ut hva som er best for å få det beste ut av ham, svarer Hardarson, som kun kan slå fast at to spillere er utelukket når serien starter. Gjesdal og Adeleke Akinyemi, som er med på mye trening, må vente på bedre bevegelighet før han er kampklar.

– Adeleke tar små skritt hele veien. Vi velger å bruke ham i deløvelser på trening. I tillegg jobber han spesifikt med mobilitet og løpesett etter å ha vært lenge ute, sier Hardarson om spilleren Start betalte en rekordsum for sommeren 2018.

Det har vært usikkert om spilleren i det hele tatt kan spille fotball igjen. Akinyemi fikk komplikasjoner til en stortå etter operasjoner i ankelen, og har vært gjennom to mindre inngrep i vinter og vår.

Jacob J. Buchard

– Den fremgangen han har vist i det siste, gir oss et godt håp om at han kommer tilbake. Vi ser forskjell fra forrige uke til i dag. Det er nok også noe mentalt inne i bildet, det handler nok om å bli trygg og stole på at han kan løpe vanlig, forklarer Start-treneren om spilleren som brakk ankelen i serieåpningen i fjor.

Kamp om plassene på laget

Også Isaac Twum (ankel), Afeez Aremu (trolig hjernerystelse), Espen Børufsen (stivhet i låret) og Andri Tryggvason (lårskade) har vært fraværende på trening denne uken, men Hardarson regner med å ha dem tilgjengelige i løpet av kort tid. Alle kan aspirere til en plass på laget, som skal begynne å drilles mot slutten av uken.

Der er det flere spenningsmomenter. Keeperplassen virker åpen, men mye tydet på at Amund Wichne kunne danke ut Jonas Deumeland tidligere i vinter. Forsvarsfireren ser per nå ut til å være Eirik Wichne, Jesper Daland, Joackim Jørgensen og Kristoffer Tønnesen. Bergan vil slåss om en plass i midtforsvaret.

Sentralt på midtbanen ser Erlend Segberg og Aremu ut som de sterkeste kortene nå, men her melder Schulze seg på inn mot seriestart. På høyrekanten er Kasper Skaanes bankers, det samme er Eman Markovic i den offensive midtbanerollen.

Markovic har vært en av de mest markante på trening i vinter og vår.

En annen som ser sprek ut for øyeblikket er Kevin Kabran. Han kommer til å spille en viktig rolle, enten til venstre, eller som spiss. Det avhenger av Martin Ramslands skade. Tryggvason og Bringaker er alternativer på begge plasser. Men vi må ikke glemme Espen Børufsen, som har sett sprekere og sprekere ut i vinter og vår. Kommer han tilbake i gammelt slag får han en viktig rolle.

Dessuten melder Hardarson at en av ungguttene virkelig har meldt seg på i kampen om spilletid. Mikael Ugland er kommet sterkt tilbake etter et benbrudd, og kan være et alternativ til Markovic.

– Han har tatt steg og tar mer plass. Veldig gledelig å se, sier Start-treneren.