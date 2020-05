– A-laget og støtteapparatet rundt laget er tilbake i full lønn fra 1. juni, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Dermed settes strek for drøye fem uker med 20 prosent lavere lønn for RBK-spillerne. Lønnskuttet ble innført 23. april. Med fullkontakts treninger og ordinær lønn er det tilbake til «business as usual» for trener Horneland & co.