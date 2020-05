Bayern München – Eintracht Frankfurt 5–2

Venstreback Alphonso Davies spilte en uvant hovedrolle da Bayern München avgjorde kampen. Han sto for to assist da laget gikk opp i 3–0 og punkterte selv kampen med en opportunistisk scoring etter at gjestene hadde redusert to ganger på dødball.

Martin Hinteregger sto for begge Eintracht Frankfurts scoringer og ble tremålsscorer da han klønet ballen i eget mål til 5–2.

Bayern München kom opp i 61 poeng og er fire foran Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund før de to tetlagene møtes i Dortmund tirsdag.

Thomas Müller la opp til det første målet og scoret selv det andre da Bayern München skaffet seg to måls ledelse til pause.

Et smart overhopp av Ivan Perisic førte til at Müller kunne storme frem på venstresiden i det 17. minutt. Han skar inn på banen og slo skrått ut til Leon Goretzka, som kunne beine ballen i nettet.

VAR-sjekk

I det 41. minutt var Müller selv avslutter. Han var på grensen til offside på innlegget fra Davies, men linjemannen holdt flagget nede. Müller lyktes ikke helt med førsteberøringen, men hadde likevel tid til å skyte forbi keeper Kevin Trapp. Målet ble VAR-sjekket, men ble godkjent.

Robert Lewandowski nikket inn 3–0 på innlegg fra Davies før det var spilt et minutt av den andre omgangen, og det så ut til å gå mot enkel seier.

Gjestenes midtstopper Hinteregger ville det annerledes. Med tre minutters mellomrom scoret han to ganger på hjørnespark fra Sebastian Rode, og plutselig sto det 3–2.

I det 52. minutt fikk Hinteregger hodet på ballen, men den gikk rett opp. Østerrikeren nådde selv nedfallsfrukten og sparket inn reduseringen. Tre minutter senere var han igjen høyest på et hjørnespark og stusset ballen stolpe-inn.

Andreas Gebert, Pool via AP / NTB scanpix

Punktert

I det 61. minutt punkterte Davies spenningen for godt. Gelson Fernandes så ut til å ha ryddet opp i en farlig situasjon, men hodeløst spilte han tversover i eget felt. Davies nådde ballen og skjøt den takknemlig i mål ved stolpen.

Etter et raid av Serge Gnabry fullførte Hinteregger verket for Bayern. Han prøvde å klarere, men snublet i stedet ballen i eget mål.

Bayern München var suverent best og kunne hatt mange flere mål. Laget viste utmerket form tre dager før storkampen i Dortmund som kan bli svært utslagsgivende i gullkampen, men viste seg også ved flere anledninger sårbar bakover.