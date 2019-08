Maribor: – Det er et spesielt bilde, selvsagt. Men de kunne ikke være veldig stødige på hånda de som prøvde å forstyrre meg med laseren, for jeg fikk det ikke med meg. Jeg hadde ingen anelse om dette før du viser meg bildet nå.

Det sier André Hansen om Adresseavisens bilde som viser et grønt laserlys like under haken på keeperen.