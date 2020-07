Scoret mot sine «egne» i AaFK. Nå hylles han av sjefen.

Bare to minutter etter at AaFK utlignet, dukket Sondre Brunstad Fet opp og scoret mot klubben han er på utlån fra. AaFK klarte aldri å komme tilbake, og endte opp med et ydmykende 1-6-tap for serielederen.