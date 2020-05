Det ble bekreftet tirsdag ettermiddag av klubben etter noen heftige dager med usikkerhet og forhandlinger.

Helstrup er vokst opp i Kroken, men gikk til TUIL som guttespiller 15 år gammel. I en alder av 18 år fikk han sin første A-lagskamp for TUIL i 1994. Etter fire år i Dalen fikk han sjansen i TIL i 1998, da han ble hentet over brua for 250.000 kroner. Han fikk totalt 36 A-lagskamper for Gutan, før han sommeren 2000 gikk tilbake til Tromsdalen på lån.