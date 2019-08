I kveld spiller Martin Ødegaard hett derby: – Det er hatsk stemning

Derbi Vasco.

Eller for å ta på det baskisk: Euskal Derbia.

Baskerlandsderbyet Athletic Bilbao mot Real Sociedad tar fredag kveld plass på mektige San Mamés i Bilbao. Dit kommer Martin Ødegaard & Co etter en time lang busstur fra San Sebastian for å spille den tredje serierunden i La Liga.

Etter to uavgjortkamper med overtidsdrama mot Valencia og Ødegaard-scoring mot Mallorca (begge borte, siden Añoeta bygges om), kan Sociedad virkelig finne et perfekt sted for sesongens første seier.

Eller et meget utilpassende sted å tape sesongens første kamp på.

– Fikk mye pepper

– Det er egentlig ganske hatsk stemning. Det er baskere mot baskere og de er ikke særlig glad i hverandre. Det er veldig hat å gå fra den ene til den andre der. Iñigo Martínez gikk til Athletic og fikk mye pepper på sosiale medier, forteller Vadim Demidov.

Stabæks midtstopper vet hva han snakker om. Han gikk til Sociedad etter å ha vunnet seriegull med Rosenborg i 2010. I sin åttende kamp for klubben var han med å tape 2–1 mot erkerivalene på bortebane, våren 2011.

Samme høst sikret Tottenhams Fernando Llorente 2–1-seier med to mål på Añoeta.

– Det er det derbyet jeg husker best, siden Martínez scoret fra midtbanen som midtstopper. Det var spesielt. Han klinte bare til og ble en stor hit. Det er en helt annen stemning og mye trykk. Det blir ofte ganske stygt, sier Demidov.

– Kan spille seg inn i hjertene deres

– Baskere ser på seg selv som et eget land og dette er to ytterpunkt mot hverandre i idretten. Ellers kjemper man med hverandre, enten man er blå eller rød, fortsetter han.

Klokken 22 fredag kveld tar Ødegaard & Co avspark i det klassiske oppgjøret ved Spanias nordkyst.

– Martin må bare se på det som en vanlig kamp. Han er en type som liker store anledninger og som syns det er morsommere jo større det er. Nå kan han spille seg inn i hjertene deres. Gjør han det bra, vil han bli husket. Nyt stemningen, han vil kjenne på det, oppfordrer Demidov.

– Er det det råeste derbyet du har spilt?

– Ja, det er nok det. Det og Celta Vigo mot Deportivo La Coruna er også stort.

Bilbao best

Også Bjørn Tore Kvarme, Ødegaards agent, har spilt oppgjøret en rekke ganger.

Skal man tro Wikipedia er historien på de rødes side. Athletic har vunnet 67 av de 164 møtene seg imellom i de viktigste turneringene, altså serien og cupen. 43 kamper har endt uavgjort, mens Sociedad har vunnet 54 ganger.

Målforskjellen er også på rødstripenes side: 262 mot 215.

Men det viktigste oppgjøret er som kjent nummer 165.