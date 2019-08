– Det blir tøffere konkurranse, det sier seg selv. Det er klart jeg undrer meg litt. Men hvis de vil hente en ny spiss, får de bare gjøre det. Det er deres valg, sier Erik Botheim til Adresseavisen etter seieren mot Stabæk.

Han skyndet seg ut av pressesonen for å rekke butikken. Han skulle ha taco til middag. Men bortsett fra tacokjøttet og tre poeng, var det lite som varmet mannen som senket Tromsø med hattrick for to uker siden.