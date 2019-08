Tidligere Start-spiller får toppjobb i Danmark

Etter ti måneder i klubben valgte hovedtrener Kenneth Andersen å takke for seg. Det til tross for at han ledet laget til cupgull og seriesølv forrige sesong. Andersen begrunner valget med at tilværelsen som topptrener ikke passet ham.

Midtjylland bekrefter at assistenttrener Priske nå får sjefsansvaret. I 2011 avsluttet dansken fotballkarrieren i Start. 42-åringen fikk 15 seriekamper for sørlendingene.

Priske var assistenttrener for Ståle Solbakken i FC København fra sommeren 2016 til september 2017. Som aktiv spiller var han innom AaB, Genk, Portsmouth og Club Brugge.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Gustav Wikheim fra Hokksund har spilt for klubben siden sommeren 2016. Han ble først lånt ut fra belgiske Gent, men overgangen ble gjort permanent året etter.

Midtjylland er ubeseiret etter seks runder i den danske ligaen. Torsdag røk laget ut av europaligakvalifiseringen med 3-7-tap sammenlagt mot den skotske storklubben Rangers.