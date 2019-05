Rosenborg-supportere arrestert etter Åråsen-bråk

Rundt 1500 trøndere hadde tatt veien til Åråsen for å se Rosenborg besøke Lillestrøm.

Ikke alle oppførte seg eksemplarisk før kampen.

– Det er to personer som er innbrakt, som satte seg imot politiets ordre da de var på vei inn på stadion. De blir anmeldt for ordensforstyrrelser og for ikke å ha fulgt politiets pålegg, sier Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

I tillegg ble flere supportere vist bort fra Åråsen.

– En gjeng på ti personer er også bortvist. De er jaget inn i bussen og sjåføren er blitt bedt om å holde dem unna, sier Sandberg.

Operasjonslederen kan ikke bekrefte bakgrunnen til bråket, men sier situasjonen var uoversiktlig til å begynne med. Han opplyser at politiet hadde godt bemanning på Åråsen.