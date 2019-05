De var lidenskapelige Manchester United-supportere. Så fant de kjærligheten i nabobyen.

SALFORD: På Moor Lane, hjemmebanen til Salford City nord for Manchester, er det naturlig å spørre om det finnes noe annet stadion i verden hvor så mange hjemmesupportere har på seg drakten til et annet lag enn det de er kommet for å heie på. Her er det Manchester United-trøyer og -skjerf å se nesten overalt.

I det spillerne kommer løpende ut på banen, runger The Pogues’ Dirty OId Town over anlegget. Det har den alltid gjort her. Også for seks år siden, da det bare var noen hundre tilskuere på kampene.