Molde-direktøren med klar tale etter russefest: – Ikke i tråd med klubbens verdier

MOLDE: Det var natt til tirsdag at noen av Molde-spillerne tok turen til Mordalsvågen for å feste med russen. Det fikk russepresident ved Molde videregående skole, Ingrid Talseth Singstad, til å reagere. Hun uttalte seg svært kritisk til flere medier, og mener spillerne burde holdt seg unna russefeiringen.

– Molde-spillerne har vært forbilder for mange av oss gjennom hele oppveksten. Jeg synes det er merkelig at folk som skal være forbilder for unge dukker opp på et russearrangement de er altfor gamle til å delta på. I tillegg er de beruset natt til tirsdag mens det er fotballsesong. Det er ikke greit, sa hun til Rbnett onsdag.