Jebali snakker ut om RBK-exiten: – Det handlet ikke bare om meg

– Det var et godt tilbud med mye penger. Det betyr mye når du vet at du må sikre fremtiden til familien og barna. Jeg har et stort ansvar. Tilværelsen er ikke enkel for dem hjemme i Tunisia, og jeg har to brødre jeg tar hånd om. Så avgjørelsen handlet ikke bare om meg, men også om familien min, sier Issam Jebali om sjokk-overgangen fra Rosenborg i vinter.

Det var på tampen av januar i år at nyheten sprakk. Etter kun et halvt år i Rosenborg, dukket det opp et bilde på Instagram hvor Jebali poserte med visepresidenten i den saudiarabiske klubben Al Wehda.