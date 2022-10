Ronaldo-scoring da Manchester United sikret avansement

(Manchester United - Sheriff Tiraspol 3-0) Manchester United hadde få problemer med å sikre seg plass i Europa League-sluttspillet, og Cristiano Ronaldo (37) fikk kompensert for sin kontroversielle oppførsel den siste perioden.

27. okt. 2022 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

Kun åtte dager etter at han nektet å bli byttet inn mot Tottenham arrow-outward-link , var Cristiano Ronaldo tilbake fra start for Manchester United i Europa League. Som en konsekvens av oppførselen ble han utelatt fra kamptroppen mot Chelsea på lørdag.

Mot Sheriff Tiraspol så det lenge ut til å bli en ny tøff kveld for 37-åringen. Men mot slutten av kampen skulle det løsne for Ronaldo, som bidro med den siste scoringen da United sikret avansement med 3–0-seier over moldovske Sheriff.

Diogo Dalot og Marcus Rashford scoret de to første målene for United.

− Vi spilte med Rashford og Ronaldo tett sammen i andre omgang, og det var bra at begge scoret. Det er et bra signal, og vi kan bygge videre på det, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til Viaplay.

Hjemmelaget fikk en real tålmodighetsprøve i første omgang, og besto testen så vidt. Etter å ha styrt det aller, aller meste av banespillet, kom scoringen rett før pause.

Christian Eriksen slo en corner fra venstre, og foran mål vant Diogo Dalot duellen. Høyrebacken headet United i ledelsen. Dalot er ingen bortskjemt målscorer - særlig ikke for klubblag. Dette var hans andre scoring for Manchester United. Backen kom til klubben i 2018.

Ronaldo kom seg til et par målsjanser før hvilen, og burde absolutt ha scoret vertenes første mål tidligere i omgangen. Landsmannen Bruno Fernandes headet ned til 37-åringen, som så ut til å sende United i ledelsen. En Sheriff-forsvarer gjorde dog nok til å forstyrre Ronaldo, og keeper Maksym Koval avverget scoring like før halvtimen med venstrebeinet.

Ronaldo skulle også komme til andre omgangs første sjanse, og fra drømmeposisjon innenfor 16-meteren misbrukte han nok en stor mulighet. Etter å ha dratt seg over på høyrefoten måket han ballen langt til side for mål. Litt senere ble hans nettkjenning vinket av for offside. Lite så ut til å stemme for Ronaldo denne kvelden.

Stillingen i gruppen:

Isteden var det innbytterne Luke Shaw og Marcus Rashford som skulle sørge for vertenes andre scoring for kvelden. Engelskmennene hadde ikke vært på banen i mer enn to minutter før sistnevnte hadde satt ballen i nettet.

Shaw slo inn fra venstre, hvor Rashford var fint plassert. 25-åringen styrte innlegget i mål, og sørget for Uniteds andre scoring med hodet for kvelden.

GODE INNHOPP: Innbytterne Luke Shaw og Marcus Rashford brukte kort tid på å hjelpe United til 2–0-ledelse.

Til slutt skulle det også lykkes for Cristiano Ronaldo. Etter å ha headet rett på keeper snappet han opp returen selv, og fikk kjempet inn sitt andre Europa League-mål for sesongen.

Manchester United ligger på andreplass i sin gruppe bak Real Sociedad, som står med full pott på tre kamper. United tapte mot nettopp Sociedad i første gruppespillskamp tidligere i høst.