Opplysninger til VG: Lillestrøm selger Vetle Dragsnes til belgisk klubb

Etter det VG erfarer er venstrebacken Vetle Dragsnes (29) på vei til belgiske Charleroi. Samtidig kan Rosenborg-spiller Sam Rogers (24) og Hobro-backen Frederik Elkær (21) være på vei inn portene.

PÅ VEI BORT: Lillestrøm har mottatt et bud på Vetle Dragsnes. Vis mer





Publisert: 30.08.2023 14:53 Oppdatert: 30.08.2023 16:19

Dragsnes har kun et halvt år igjen av den nåværende kontrakten. Nå selges han etter alt å dømme til belgisk fotball for rundt tre millioner kroner.

– Det er veldig moro at en klubb har lyst til å kjøpe deg selvfølgelig. Også er det en annen liga og en sportslig kul mulighet. Det er kjempeinteressant og kjempekult. Det har vært noen dager med venting for å se om det kan bli en realitet, og slik er det fortsatt, sier Vetle Dragsnes til Romerikes Blad.

29-åringen reiser etter planen til Belgia i kveld for å fullføre overgangen. Han har trolig spilt sin siste kamp for Lillestrøm, og blir dermed ikke med til Aalesund i helgen.

Ettersom Dragsnes kunne gå gratis ved nyttår, var Lillestrøm nødt til å selge ham i dette overgangsvinduet for å få penger for ham.

Dragsnes står bokført med én scoring i Eliteserien denne sesongen:

Dragsnes har spilt både venstreback og venstre midtstopper i Lillestrøm. Simon Mesfin bekrefter overfor RB at en belgisk klubb ønsker å kjøpe Dragsnes. Romerikes Blad skriver at det ikke blir noe salg dersom de ikke får inn en erstatter for venstrebacken.

VG får opplyst at Lillestrøm i tillegg jobber med å få inn en erstatter før det norske overgangsvinduet stenger natt til fredag. Det skal være snakk om den danske backen Frederik Elkær (21), som til daglig spiller i Hobro.

Etter det VG kjenner til skal Elkær etter planen lande i Norge torsdag morgen.

Like før VG avslørte nyheten om at Dragsnes er på vei bort, ble det også klart at Rosenborg og Lillestrøm er enige om en overgang for forsvarsspilleren Sam Rogers.

Ifølge VGs opplysninger reiser Rogers trolig til Østlandet allerede onsdag for å fullføre overgangen. Det gjenstår blant annet å bli enige om de personlige betingelsene.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra LSK-sportssjef Simon Mesfin eller Dragsnes’ agent Atta Aneke onsdag.