Vålerengas drømmedag fortsatte – Ofkir sendte Brann ut av cupen

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 3–2) Onsdag 12. juli vil skrive seg inn i historiebøkene til Vålerenga. Først hentet de Geir Bakke fra erkerival Lillestrøm, så slo de regjerende cupmester Brann ut av cupen.

STARTET SNUOPERASJONEN: Seedy Jatta (til høyre) startet snuoperasjonen for Vålerenga med sin heading. Vis mer

Uten nyervervelsen Geir Bakke på trenerbenken fikk Vålerenga en skikkelig opptur på eget kunstgress.

To scoringer fra Mohamed Ofkir snudde 1–2 til 3–2 for hjemmelaget og sendte laget fra Oslo øst til semifinale i cupen. Deres nye trener Geir Bakke ble presentert for Klanen i pausen, og så meget fornøyd ut på tribunen da kampen nærmet seg slutten.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen fikk på sin side en bannerhilsen fra Bataljonen – «Vår kaptein skal blø for drakten» – etter bråket de siste dagene.

– Jeg synes vi hadde fortjent å vinne i dag. Vålerenga er effektive – hva scorer de på? Det er dødballer og headinger. Det er unødvendig at vi ikke er gode nok på det, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til NRK.

Vålerenga-helten kommer med et kontant svar på den påstanden:

– Han får mene hva han vil. Resultatet lyver ikke. Vi vinner 3-2 og er klare for semifinale. Jeg er veldig stolt av meg, holdt jeg på å si, og laget, sier Mohamed Ofkir til VG.

Den siste og avgjørende scoringen til høyrekanten Ofkir var en godbit. Hjemmelaget vant ballen høyt i banen, og med innsiden plasserte Ofkir ballen i krysset over hendene til Mathias Dyngeland i Branns mål.

Få minutter før slutt måtte Thore Pedersen tusle i garderoben etter å ha sett det røde kortet etter et spark i ansiktet på Jacob Dicko Eng.

Dette er første semifinale for Vålerenga siden 2017. Der møter de vinneren av Bodø/Glimt – HamKam som spilles torsdag.

TIL SEMI: Vålerenga jubler for 3–2-scoringen til Mohamed Ofkir som sendte dem til semifinale i cupen. Vis mer

Brann startet kampen best. De satt hjemmelaget under press rett fra avspark, og etter bare fire minutter fikk de betalt for presset.

Vegar Eggen Hedenstad headet et innlegg upresset ut til et hjørnespark. I feltet var Japhet Sery Larsen sterkest og stanget bergenserne i føringen.

Bare minuttet senere doblet Brann ledelsen. Bård Finne ble tredd igjennom alene med keeper, og med en iskald chip sendte han Brann foran med to.

SCORINGSMASKIN: Bård Finnes 2–0-scoring var av det lekre slaget. Det var imidlertid ikke nok for den regjerende cupmesteren. Vis mer

Deretter var det hjemmelagets tur på et hjørnespark. Seedy Jatta headet med bakhodet i en vakker bue over Mathias Dyngeland i Branns mål og stolpe inn.

Etter scoringen løftet Vålerenga seg, men det var først tidlig i den andre omgangen utligningen kom. Enda en gang var det på hjørnespark, og Mohamed Ofkir headet Vålerenga tilbake i kampen.