The Athletic: Lyon med bud på Pulisic

The Athletic-journalist David Ornstein melder søndag kveld at Chelsea har mottatt et bud på Christian Pulisic fra Lyon.

02.07.2023 23:47

Budet skal være 290 millioner kroner, melder Ornstein.

Det er en sum som London-klubben skal være tilfreds med, men klubbene skal fremdeles være i forhandlinger.

Kontrakten til Pulisic med Chelsea går ut juni neste år.