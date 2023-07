Kommentator ut mot Glimt: – En sykelig besettelse

– Bodø/Glimt har en nærmest sykelig besettelse for å hente TIL-spillere, skriver kommentator Rune Robertsen. I Bodø fnyser de av påstanden.

Lasse Nordås fikk fem minutter som innbytter for Bodø/Glimt mot Tromsø søndag kveld. Tirsdag er han TIL-spiller. Vis mer

– Glimt følger Tromsø tett. Det er åpenbart. Det passer ekstra godt for dem å hente TIL-spillere. Det er gode spillere, men samtidig er det en bonus for Glimt at de også er med på å svekke TIL, sier Rune Robertsen til VG.

Han er kommentator i avisen ITromsø og skrev etter borteseieren på Aspmyra søndag kveld at Glimt har en «nærmest sykelig besettelse for å hente TIL-spillere».

Det kommer etter at serielederne denne våren har hentet stortalentet Daniel Bassi fra nettopp Tromsø.

Samtidig er det Lasse Nordås-saken som de siste dagene har økt temperaturen mellom de to klubbene:

Nordås blir permanent Tromsø-spiller fra 1. august, altså tirsdag.

For snart to uker siden reiste spilleren for å slutte seg til TIL.

Onsdag i forrige uke kalte Glimt ham tilbake, for å ha Nordås i troppen mot Bohemians torsdag og mot nettopp Tromsø søndag.

TIL mente på sin side at Nordås var skadet og ikke klar for kamp.

– Det at de kaller tilbake en skadet spiller... Han kommer ikke til å spille i morgen, han kommer ikke til å spille søndag, raste TIL-trener Gaute Helstrup.

– Gaute Helstrup burde åpne vinduet på kontoret sitt på gløtt og få i seg litt frisk luft før han uttaler seg til media om ting han ikke har noe med, svarte Håvard Sakariassen i Glimt.

Les også Knutsen varsler knallhard evaluering etter smell: – Må snu alle arkene

Robertsen viser til spillere som Runar Espejord, August Mikkelsen, Onni Valakari og Marcus Holmgren Pedersen som noen eksempler på spillere Glimt har hentet eller har ønsket å hente de siste årene.

– Du mener en del av det har med at Glimt ønsker å svekke TIL?

– Ja, utvilsomt. Men det vil de aldri innrømme. Hvis du ringer noen i Glimt og spør om det, så vil de aldri si det. Men det var klart de måtte hente Nordås tilbake noen timer før han skulle bli TIL-spiller, sier Robertsen syrlig.

Rune Robertsen (t.h) er kommentator i iTromsø. Her intervjuer han Sigurd Rushfeldt tilbake i 2015. Vis mer

Nordås kom inn med fem minutter igjen å spille. Med det fikk han også sin tiende kamp for sesongen og nok kamper til å få et eventuelt seriegull ved ferdigspilt serie.

Tidligere TIL-spiller Mohammed «Mo» Ahamed var ute på Twitter og kalte innhoppet «latterlig».

I Bodø fnyser de bare av påstanden til Robertsen.

– Vi bruker null energi på det. Vi henter spillere som er gode nok, og om de er fra TIL eller andre steder har ingen betydning. Det er sikkert noe de tenker mer på i Tromsø enn det vi gjør, sier daglig leder Frode Thomassen i Glimt til VG.

– Har de stengt igjen vinduet der oppe, flirer Thomassen, med henvisning til sin kollegas melding til Helstrup i forrige uke.

TIL har mandag morgen delt dette bildet av Lasse Nordås og kaptein Ruben Yttergård Jenssen:

Robertsen sender også stikk til Glimt-fansen i sin kommentar.

«Min opplevelse etter å ha vært på Aspmyra både torsdag, da Glimt spilte europacupkamp, og søndag kveld mot TIL, er at det er blitt en blasert og selvhøytidelig holdning blant mange av dem som følger klubben fra tribuneplass.» skriver han.

– Det er en del folk der, men jeg tror det er mange som bare er der for «å se og å bli sett». Du finner det hos en del idrettslag som har suksess. Det kommer en del folk, og så heier de litt når de får beskjed. Det er litt amerikanisert, sier Robertsen.

Glimt-fansen med banneret «vi kan kjøpe hele Tromsø hvis vi vil» under kampen mot TIL søndag. Vis mer

– Sånne ting har jeg ikke noe kommentar til. De ønsker veldig sterkt i Tromsø å få til noe av det som vi gjør. De jobber godt, og så har vi mest fokus på oss selv, sier Thomassen i Glimt.

Med seieren søndag er Tromsø åtte poeng bak Bodø/Glimt på tabellen, med en kamp til gode.