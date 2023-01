Viking-aktuelle Lars-Jørgen Salvesen på besøk i Stavanger

Lars-Jørgen Salvesen (26) kan være på vei bort fra Bodø/Glimt allerede. Søndag var han i samtaler med det som potensielt kan være hans nye arbeidsgiver.

BLID: Lars-Jørgen Salvesen møtte VG i Zagreb. Det var hans første bortetur i Europa med Bodø/Glimt.

13 minutter siden

Like før jul skrev Stavanger Aftenblad at Bodø/Glimt har akseptert et bud fra Viking på Glimt-spissen.

Etter det VG erfarer har Bodø/Glimt gitt beskjed til Salvesen om at de kommer til å hente et nytt førstevalg på topp, og derfor valgte 26-åringen å reise til Stavanger for en uforpliktende samtale.

Salvesen ble observert på Sola lufthavn søndag kveld. VG vet at han har vært i samtaler med Viking søndag. Etter det VG forstår er Salvesen i tenkeboksen. Han har tre år igjen av kontrakten med Bodø/Glimt.

VG får opplyst at mannen Bodø/Glimt har pekt seg ut i spissjakten er Kristiansund-spissen Faris Pemi (22), slik Nettavisen tidligere har omtalt.

Salvesen ble hentet til Bodø fra Strømsgodset i sommer. Da kostet han tosifret antall millioner kroner.

I GULT: Lars-Jørgen Salvesen feirer scoringen mot Zalgiris i Bodø i august.

Per dags dato er det Salvesen og spisskollega Runar Espejord (26) som er alternativene på topp. Dersom Bodø/Glimt i tillegg lykkes med å hente en ny spiss, vil det i utgangspunktet være tre spisser som kjemper om én plass.

Viking har slitt med å score mål siden de solgte toppscorer Veton Berisha til Hammarby i sommer.

Nå er det altså Lars-Jørgen Salvesen som er deres soleklare førstevalg i jakten på en ny spiss.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Salvesen eller hans agent Atta Aneke. Ei heller representanter for noen av de involverte klubbene har så langt besvart VGs henvendelser.