ISTANBUL (Aftenposten): Kan Iran slå «store satan» for andre gang i historien? Det ville ikke være en seier bare for iranske supportere.

Det vakte oppsikt da Irans landslag nektet å synge nasjonalsangen før sin første VM-kamp i forrige uke.

Spol 24 år tilbake i tid. Det er blitt kalt den mest politisk ladede fotballkampen i VM-historien.

I 1998 hadde Iran kvalifisert seg til verdensmesterskapet for første gang siden revolusjonen i 1979. Og ikke bare det: I gruppespillet skulle de møte sin erkefiende, USA.

– Vi kommer ikke til å tape, sa den iranske spissen Khodadad Azizi før avspark. – Familiene til martyrene forventer at vi vinner.

Med martyrene mente Azizi de mange hundre tusen iranerne som mistet livet i krigen mot Irak på 1980-tallet, da USA støttet Saddam Hussein.

Azizi holdt det han lovet. Iran vant med ett mål og sendte amerikanerne ut av turneringen. I Teheran danset folket i gatene.

Tirsdag møtes de to landene igjen på fotballbanen. Denne gangen i Irans egen bakgård, Qatar. Stemningen er ikke noe bedre nå. Kan Iran gjenta bragden?

Irans Hamid Estili feirer scoringen som sendte USA ut av VM i 1998.

Irans flagg er blitt en het potet

Tirsdagens kamp mot USA er allerede blitt politisk. Det amerikanske fotballforbundet vekket i helgen oppsikt da det i en kort periode fjernet emblemet til det iranske regimet fra Irans flagg i sine innlegg i sosiale medier. Redigeringen av flagget ble gjort i solidaritet med iranske demonstranter.

Amerikanerne bør få en streng advarsel, krever det iranske fotballforbundet i en e-post til Fifa. Det melder Al-Jazeera. Et iransk statlig nyhetsbyrå har gått mye lenger. USA bør hives ut av VM og nektes å spille de ti neste landskampene, mener nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN.

«Store satan» vs. «ondskapens akse»

Helt siden 1979 har Irans ledere bare omtalt USA som «den store satan». Revolusjonen det året ble av mange iranere sett på som en frigjøring fra amerikansk imperialisme.

Til gjengjeld kaller USA Iran for verdens ledende sponsor av terror. I 2002 holdt USAs daværende president George W. Bush en tale der han plasserte Iran midt på det han kalte «ondskapens akse».

I dag er forholdet mellom USA og Iran dårligere enn på lenge. Det surnet for alvor til da president Donald Trump i 2018 trakk USA ut av atomavtalen og gjeninnførte strenge økonomiske sanksjoner mot Iran.

Siden har president Joe Bidens administrasjon intenst forsøkt å gjenopplive avtalen, til liten nytte.

Håpet på fordeler

Regimet i Teheran hadde trolig håpet at fotball-VM i Qatar, et lite land rett på andre siden av Persiabukta, ville gi fordeler også for dem.

Iran har lenge vært en nær alliert av den styrtrike golfstaten. Da en diplomatisk krise i 2017 gjorde at fem andre arabiske land innførte full boikott av Qatar, ble Iran en avgjørende støttespiller.

Mens Saudi-Arabia stengte landegrensene til Qatar, åpnet Iran sitt luftrom for Qatar Airways-flyvninger og forsynte landet med mat via Persiabukta.

I vår skal den iranske visepresidenten ha skissert 70 potensielle områder for økonomisk samarbeid i forbindelse med VM. Blant annet ville han stille med hotellrom og transport for fansen på de iranske øyene i Persiabukta.

Men en hodepine på hjemmebane skulle stikke kjepper i hjulene.

En Iran-supporter holder opp en drakt med navnet til Mahsa Amini, den unge kurdisk-iranske kvinnen som er blitt selve symbolet på protestene mot regimet.

Verden fordømmer Iran

De siste ti ukene har det iranske regimet forgjeves forsøkt å slå ned på en voldsom protestbølge som har fanget hele verdens oppmerksomhet.

Det begynte da 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt arrestert for feil hijabbruk. Siden har demonstrasjonene spredt seg til hele landet. Mange unge iranere krever at regimet går av.

Myndighetene har svart med brutale midler. Over 400 personer skal være drept. FN sier minst 14.000 mennesker er blitt arrestert. Demonstranter blir torturert og voldtatt i fengsel, ifølge menneskerettsgrupper.

Det har ført til sterk fordømmelse fra verdenssamfunnet. Flere kjente profiler både i og utenfor Iran har åpent uttrykt sin støtte til demonstrantene. Det har det også vært sterke forventninger om at Irans landslag vil gjøre i Qatar, når hele verdens øyne er rettet mot dem.

Mandag i forrige uke spilte Iran sin første VM-kamp mot England. Da nasjonalsangen ble spilt før kampen, sang ikke spillerne med. Markeringen ble hyllet i sosiale medier.

Vil laget bruke den storpolitiske kampen mot USA til å gjenta budskapet?

Irans president, Ebrahim Raisi, holder tale utenfor USAs tidligere ambassade i Teheran. Helt siden revolusjonen i 1979 har regimet holdt årlige markeringer for å feire stormingen av den amerikanske ambassaden.

Sang med før Wales-kampen

Kampen mot Wales på fredag ga en pekepinn. Denne gangen sang spillerne med til nasjonalsangen. På tribunen gråt skuffede Iran-supportere, skrev Aftenpostens kommentator i Qatar.

Mange har spekulert på om laget har fått advarsler fra regimet etter den første markeringen. Dagen før kampen mot Wales kom også beskjeden om at den populære kurdiske spilleren Voria Ghafouri var blitt arrestert i Iran. Han har offentlig kritisert myndighetene for drap på sivile.

Senere fikk supporterne seg riktignok en uventet opptur. Iran scoret to mål på overtid og stakk av med seieren mot Wales. Skulle Iran slå USA igjen, kan det sende landet videre i mesterskapet for første gang i historien. Det ville være et enormt øyeblikk for iranske fotballfans.

Det ville også være en stor seier for regimet.