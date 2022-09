To sarpemål på overtid mot Hamkam: 2–1

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-HamKam 2–1) HamKam var på vei til seier, men Sarpsborg snudde til 2–1 seier - etter åtte strake tap. Målene kom i det 93. og 96. minutt.

Sarpsborg jubler etter scoring av Tobias Heintz. Endelig er tapsrekken brutt.

Amerikaneren Kobe Hernandez-Foster (20) - med en fortid i LA Galaxy og Wolfsburg - sendte HamKam i ledelsen etter bare fire minutter på et praktfullt skudd.

Innbytter Steffen Lie Skålevik utlignet for Sarpsborg, og så satte Tobias Heintz inn 2–1 på straffespark. Da viste klokka 95.34.

Vi må tilbake til 3. juli for å finne sist gang sarpingene vant i Eliteserien. Den gang ble Sandefjord slått 4–3 på Sarpsborg stadion. Siden ble det åtte tap. Endelig er tapsrekken brutt.

1. omgang mot HamKam viste ingen fremgang for Sarpsborg. Vertene hadde ikke et eneste skudd på mål.

– Vi må begynne med det elementære. Vi må vinne flere dueller og bli mer ballskikkelige, sier kapteinen Joachim Thomassen til Discovery+ i pausen.

Han hadde Sarpsborg største sjanse i 1. omgang da han skjøt i tverrliggeren.

Det var et under at HamKam ikke ledet mer enn 1–0 ved pause. Den nye dansken Victor Stange Lind fikk en fin ball fra Amin Nouri og fintet seg helt inn til keeper Anders Kristiansen, som lå og sprellet. Men i stedet for å sette ballen rolig i mål med bredsiden, lobbet Midtjylland-lånet ballen over tverrliggeren.

– Vi har spilt en veldig bra kamp og skulle ha vunnet med mer enn ett mål, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til Discovery+ i pausen.

– Vi må delta. Jeg synes vi står og ser på, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn. Han gjorde to bytter allerede i pausen.

Sarpsborg åpnet bra i 2. omgang og hadde et par gode sjanser ved Anton Saletros og Gustav Engvall, men HamKam var minst like farlige. Pål Alexander Kirkevold hadde et par store muligheter til å øke ledelsen.

Nicholas Hagen gjorde en kjemperedning da Tobias Heintz dro seg fri og skjøt etter drøyt 80 minutter. Ikke rart HamKam-målmannen ble hyllet av lagkameratene.

De fleste sarpetilhengene var sikre på tap da det var gått 90 minutter. Men innbytter Steffen Lie Skålevik utlignet, og så ble Anton Saletros lagt ned. Keeper Nicholas Hagen var på straffesparket fra Tobias Heintz, men klarte ikke å hindre at ballen rullet i nettet til slutt. 2–1!

Dansken Anders Hagelskjær kom rett inn i midtforsvaret til Sarpsborg etter bare noen treninger med laget. Han er hentet fra Aalborg og spilte sammen med Jørgen Horn. I alt hadde Stefan Billborn gjort fire endringer siden siste kamp.