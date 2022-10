Guardiola straffet Agüero på grunn av vekt

Manchester City-legenden Sergio Agüero røper at manageren Pep Guardiola fulgte nøye med på kostholdet og vekten til spillerne.

TØFF START: Pep Guardiola har hatt stor suksess med Manchester City, men det første året under hans ledelse ble de «kun» nummer tre i Premier League. Til venstre Sergio Agüero.

26. okt. 2022 08:29 Sist oppdatert 14 minutter siden

Agüero scoret 184 ligamål på 275 seriekamper for Manchester City. Med det ikoniske målet på overtid i siste serierunde i 2012, sikret han de lyseblå den første serietittelen på over 40 år.

Men i det populære, spanske programmet El Chiringuito arrow-outward-link åpner Agüero opp om at det var strenge krav. Blant annet ble argentineren straffet for å ikke følge det strenge kostholdsregime under Pep Guardiola.

– I den første sesongen hans lå vi mellom fjerde- og tredjeplass i Premier League, og han sa «Jeg tok deg ikke med fordi du kom tjukk denne uken». Hva skulle jeg si? Han hadde rett, sier Agüero hos El Chiringuito, sitert i den engelske avisen The Times.

Se Agüeros ti beste mål for Manchester City:

Pep Guardiola kom til Manchester City i 2016, og den første oppkjøringen fortalte katalaneren offentlig at franske Samir Nasri ikke fikk være med til Kina fordi han veide for mye.

– Hvis «kampvekten» din var 79–80 kilo, og du veide 80,1 kilo ville du få bot og ikke få spille. Han sa det på en fin måte. På den tiden hadde jeg ikke hans selvtillit, men jeg var alltid veldig respektfull overfor trenerne, sier Agüero, som la opp på grunn av hjerteproblemer i fjor.

Nå er det Erling Braut Haaland som er Manchester Citys målsnik. På en pressekonferanse mandag fortalte Guardiola, med glimt i øyet, at nordmannen måtte passe på under den kommende VM-pausen hvor Haaland får fri.

– Han kommer sikkert til å være i Marbella eller Norge. Jeg er sikker på at han gjerne ville ha vært i VM, men han har et hus i Marbella der han spiller golf. Forhåpentlig drikker han ikke for mye, spiser mye - og kommer tilbake i god form, sa Guardiola med et bredt smil.

Han la til at det kan komme til å bli VM på Haaland og Norge neste gang - eller kanskje EM allerede om to år.