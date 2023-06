The Athletic: Manchester United og Chelsea enige om Mason Mount

Etter alle solemerker skal Mason Mount være klar for en overgang til Manchester United.

BLIR RØD: Mason Mount skal være nærme en overgang til Manchester United.

29.06.2023 17:52 Oppdatert 29.06.2023 18:02

Ifølge The Athletic punger Manchester United ut 60 millioner britiske pund for den engelske landslagsstjerna. Det tilsvarer rundt 817 millioner norske kroner. Ifølge Fabrizio Romano skal Mount skrive under på en femårskontrakt, med opsjon på ett års forlengelse.

Chelsea har angivelig avvist tre bud på 24-åringen, før det siste budet på 55 millioner pluss fem millioner i tilleggsklausuler skal ha blitt akseptert av London-klubben.

Mount har den siste tiden vært ute med skade, og har ikke spilt en kamp for de kongeblå siden kvartfinalen i Champions League 18. april.