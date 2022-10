Solbakken erter FCK-sjef etter å ha droppet Haaland: «Du skylder meg en milliard»

I dag kan landslagssjef Ståle Solbakken (54) le, men han klarer hverken glemme eller unngå å sende stikk i retning gamleklubben FC København for at de aldri vurderte å signere Erling Braut Haaland (22).

HET MÅLSCORER: Erling Braut Haaland, her fra oppgjøret mot FC København i Manchester forrige uke. Tirsdag kveld møtes lagene til returoppgjør i Parken i Danmark.

– Det er ikke vanskeligere enn at Erling som 16 - eller 17-åring kom til København på et treningsopphold. Da ble det tatt en avgjørelse på at vi hadde like gode, eller bedre spillere ... sier Ståle Solbakken til VG og lar setningen henge i luften mens han gliser.

Det er ikke tilfeldig at historien mellom superstjernen og FC København dukker opp nå.

Den ble gjort kjent under en pressekonferanse mandag, i forkant av tirsdagens møte mellom Haalands Manchester City og den danske storheten.

Historien går fem år tilbake i tid, kunne nåværende FCK-trener Jacob Neestrup fortelle på en pressekonferanse.

En ung og lovende Haaland dukket opp på et snaut ukes langt treningsopphold og skulle forsøke å overbevise trenerne i klubben.

Neestrup var trener for FC Københavns U17-lag på på den tiden. Dermed dels ansvarlig for Haalands opphold i klubben og ikke minst vurderingen som ble gjort av ham som spiller.

Det endte ikke med noe kontraktstilbud.

– Skulle vi ha gjort alt for å sikre oss Haaland den gangen? Ja, det skulle vi nok. Vår tidligere manager Ståle har da også ertet oss, og blant annet meg også, med at vi skylder en milliard og en 50-lapp i bøtekassen, sier Neestrup.

SVARTE OM HAALAND: Hovedtrener for FC København, Jacob Neestrup, her under pressekonferansen mandag dagen før møtet med Manchester City i Parken.

Med ordet «milliard» mener Neestrup at danskene kunne gjort store penger i en overgang til en større klubb.

Det er en historie Solbakken i dag kan bekrefte.

– Vi, sier Solbakken – og peker åpenbart på seg selv og trenerne rundt A-laget til FC København.

– Vi tok ikke opp kampen. Det er jo ikke sikkert Erling hadde signert med oss. Men Jacob var en del av den juryen som tok den avgjørelsen. Det er grunnen til at jeg sier «du skylder meg en milliard», sier landslagstreneren og smiler.

Ståle Solbakken, her på treningsfeltet som hovedtrener for FC København i 2017.

På pressekonferansen før kampen kunne ikke Neestrup huske hvilke vurderinger som ble gjort rundt Haaland, som senere gikk fra Bryne til Molde.

– Han spilte en intern treningskamp, og der kunne man veldig godt se at han er en veldig, veldig bra spiller. Hvorfor vi ikke fikk hentet ham, husker jeg ikke. Det sier noe om hvor komplekst talentutvikling og talentidentifisering er, sier Neestrup.

– Bare å se på tallene

Kampen mot FC København blir uansett nok en anledning for Haaland til å bryte nye scoringsbarrierer, holde et vanvittig målsnitt oppe og jakte nye rekorder.

Han står allerede med 15 mål på ni Premier League-kamper. Han er ligaens soleklare toppscorer og snitter på 1,67 mål per kamp.

Han har samme målsnittet i Champions League etter å ha bokført fem mål på tre kamper i gruppespillet så langt.

Det var ikke bare Neestrup av trenerne som fikk spørsmål om Haaland dagen før kampen. Det fikk også City-manager Pep Guardiola.

– Jeg snakker mye om han, men noen ganger burde jeg ikke gjøre det. Det er bare å se på tallene, svarte Guardiola på et spørsmål stilt av TV 2.

Ifølge NTB ble spanjolen ble også utfordret på om Haaland kan sammenlignes med noen av de andre spissene han har hatt treneransvaret for.

– Han er en av de beste. Ingen tvil om det. Tallene taler for seg, sa Guardiola og henviste til at Haaland kan vise voldsom scoringsstatistikk både i Norge, Østerrike, Tyskland og nå England.

Om nordmannen er med i startoppstillingen i Parken tirsdag, eller om det kan være aktuelt å gi ham litt hvile, ville ikke City-sjefen svare på.