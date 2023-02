Ronaldinhos sønn har signert for Barcelona

João Mendes (17) har signert for FC Barcelona. Det bekrefter pappa og klubblegende Ronaldinho (42).

SONALDINHO: João Mendes (17) har signert for FC Barcelona. Bildet er av legendesønnen som 14-åring i 2019.

07.02.2023 17:02

– Jeg kan bekrefte at Barcelona har signert João. Barcelona har alltid vært en del av livet og hjertet mitt, og det vil fortsette med sønnen min, sier Ronaldinho til den katalanske radiokanalen RAC1.

42-åringen har også bekreftet det overfor den spanske storavisen Marca.

Den brasilianske fotballegenden Ronaldinho spilte 207 kamper for Barcelona. Han scoret 94 mål og hadde 70 målgivende i Barcelona-trøyen.

SOM FAR SOM SØNN? Ronaldinho er en av FC Barcelonas største klubblegender.

Storspillet sørget for Gullballen i 2005 blant annet.

Sønnen João Mendes er en angrepsspiller, i likhet med sin far. Han har tilbrakt flere uker som prøvespiller for Barcelona etter at han hadde sagt opp kontrakten med brasilianske Cruzeiro, ifølge Marca.