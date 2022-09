CL-sensasjonen Nusa (17) er i NFF-fryseboksen: – Ingen dramatikk

Han ble tidenes yngste norske debutant og målscorer i Champions League, men er ikke tatt ut på U18-landslaget. Ifølge NFF er det på grunn av «en prinsippsak».

IKKE PÅ LANDSLAGET: Stjerneskuddet Antonio Nusa, som potensielt kan velge å spille for det nigerianske landslaget, er for øyeblikket i NFF sin fryseboks.

9 minutter siden

Det har gått fort fra Antonio Eromonsele Nordby Nusa fikk debuten for Stabæk mot Rosenborg i Eliteserien i mai 2021.

Én måned senere scoret han to mål fra start mot Viking, og i august var han solgt til Club Brügge.

Der har han stort sett markert seg for juniorlaget, men denne sesongen har han vært i A-lagstroppen og tirsdag kveld fikk han sitt store gjennombrudd da han Champions League-debuterte som 17-åring – og scoret.

Men den norske Champions League-sensasjonen er ikke tatt ut til Norges U18-kamper mot Island og Sverige 21. og 27. september.

– Det er fordi han meldte forfall til kampene i juni, og forfallet ble betraktet som ugyldig. Vi har en regel der det står at hvis man står over et uttak, så må man også stå over det som følger etter, forklarer toppfotballsjef Truls Dæhli til VG.

Nusas klubb Club Brügge sendte nemlig ifølge TV 2 en henvendelse til NFF etter forrige sesong der de ba om at Nusa skulle få ferie i stedet for å spille landskamper i juni. Fotballforbundets svar var at Nusa heller kunne få en ekstra uke ferie før 2022/23-sesongen, og sa klart ifra at han da ville miste også neste landslagsuttak.

– Det er ingen dramatikk. Det er en viktig prinsippsak for oss. Vi har denne regelen for å verne om disse internasjonale periodene, og det er en regel som gjelder for alle våre landslag. Det finnes tilfeller hvor man har gyldige forfall, og ingen saker er helt like, og Nusa vil være like aktuell som ellers til neste samling, sier Dæhli.

STJERNESKUDD: Det tok ikke lang tid fra Antonio Nusa scoret to mål i Eliteserien som 16-åring til han ble solgt til en europeisk storklubb.

Nusa er født i Norge og er halvt nigeriansk. Derfor kan han også velge å spille for Nigerias A-landslag. Foreløpig har han bare spilt for Norges aldersbestemte landslag, og Dæhli er ikke bekymret for at denne situasjonen skal få ham til å endre mening.

– Her er vi veldig konsekvente: Det er bare Nusa selv som kan bestemme hvem han skal spille for. Vi kjøpslår ikke med dette, han må selv velge, sier han.

17-åringen har kamper for U16- og U18-landslaget. Dæhli ser ikke bort fra at han kan bli å se på U21-landslaget i nær fremtid.

– Det kan fort skje. Han er jo veldig ung, og talenter av hans kaliber kan det plutselig gå gjennom taket og veldig fort, sier han.

Neste U18-samling kommer allerede i november. Da skal Norge møte San Marino, Nord-Makedonia og Serbia. U21-landslaget skal ikke spille kamper i den perioden. Der venter et europamesterskap med norsk deltagelse neste sommer.

Med andre ord kan en eventuell U21-debut først komme i EM.

– Jeg forstår godt at Nusa som ung spiller havner i en situasjon som er vanskelig for ham, og vanskelig for oss, sier Dæhli.

Antonio Nusa har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.