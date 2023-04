Ten Hag kritiseres etter at Manchester United raknet: – Gjorde noen store feil

(Tottenham – Manchester United 2–2) Manchester United styrte mot sin fjerde strake seier i Premier League, men rotet bort tomålsledelsen borte mot Tottenham. Manager Erik ten Hag får kritikk etter kampen.





27.04.2023 23:07 Oppdatert 27.04.2023 23:56

Manchester United ledet nemlig 2–0 borte mot Tottenham, men måtte nøye seg med ett poeng etter at Tottenham snudde til 2–2. Etter poengtapet blir det stilt spørsmål ved grepene til Manchester United-manager Erik ten Hag.

– Jeg setter et stort spørsmålstegn ved byttene til Erik ten Hag. Han setter inn Tyrell Malacia for Aaron Wan-Bissaka, og flytter Bruno Fernandes ut til høyre. Jeg synes ikke han var heldig med byttene sine i dag, sier Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

KRITISERES: Manchester United-manager Erik ten Hag får kritikk for byttene han gjorde i annenomgang.

Han får støtte av tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland:

– De hadde poengene i lommen, men byttet seg ut av kampen. Fernandes og Christian Eriksen dominerte sentralt i banen med sitt kombinasjonsspill i førsteomgang, men så avslutter de kampen med Eriksen ute av banen og Fernandes på høyre ving. Der mener jeg de gjorde noen store feil.

Manchester Evening News-skribent Samuel Luckhurst er heller ikke nådig:

Ten Hag var naturligvis ikke fornøyd med å se to poeng forsvinne.

– Prestasjonen var ikke særlig god, spesielt når det gjelder kvaliteten på avslutningene. Vi var svake. Vi ledet 2–0, men vi burde ledet 3–0 eller 4–0 til pause, sier ten Hag til Viaplay.

Nederlenderen lyktes kanskje ikke med alle sine grep, men traff godt da han satte inn Jadon Sancho i startoppstillingen. Kantspilleren brukte bare syv minutter på å banke inn kveldens første scoring. Rett før pause økte Marcus Rashford til 2–0 etter en flott soloprestasjon.

Se alle målene øverst i saken.

Ti minutter ut i annenomgang skulle også Tottenhams Pedro Porro varte opp med en vakker scoring. Spanjolen plukket opp en løs ball i returrommet og banket ballen i krysset på halv volley. Dermed var opphentingen i gang for Tottenham.

Og etter noen enorme sjanser begge veier – deriblant et metalltreff av Bruno Fernandes og en miss fra nærmest kloss hold av Eric Dier – kom 2–2-scoringen.

Harry Kane fant Son Heung-min på bakerste stolpe og sørkoreaneren kunne enkelt spasere inn utligningen.

– Vi var virkelig sinte, vi fortjente ikke å ligge under 0–2 til pause. Jeg synes guttene viste god karakter, sier redningsmannen Son til BT Sport.

Dermed ble det poengdeling på Tottenham Hotspur Stadium. Det var en opptur for Tottenham som spilte sin første med Ryan Mason som ny midlertidig manager.

– Vi kunne nok scoret flere mål, men det viktigste for meg var å se en reaksjon og et lag som holder sammen, kriger og løper for hverandre. Jeg tror alle så det i dag, sier Mason til Viaplay.

Manchester United ligger for øyeblikket som nummer fire på tabellen, med seks poeng ned til Tottenham på femteplass. De røde djevlene har imidlertid to kamper til gode på Tottenham.