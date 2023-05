Mercedes-sjefen innrømmer Leclerc-beundring: – En vi må ha på radaren

Lewis Hamilton (38) og Mercedes går en usikker fremtid i møte. Nå innrømmer Toto Wolff (51) at de følger nøye med på situasjonen til Ferrari-fører Charles Leclerc (25).

USIKKER FREMTID: Lewis Hamilton og Toto Wolff har fremdeles ikke kommet til enighet om en ny kontrakt.

03.05.2023 09:29

Den tyske Mercedes-sjefen legger nemlig ikke skjul på at han har et godt øye til monegaskeren.

– Charles er en super type og på lang sikt er han en vi må ha på radaren, men ikke på kort eller medium sikt, sier Wolff til Sky Sports.

Mercedes-sjefen sier at hovedfokuset er å forlenge kontrakten med Lewis Hamilton. Han står foreløpig uten kontrakt for 2024-sesongen.

I forrige uke skrev italienske medier at det var en «offentlig hemmelighet» at Mercedes har hatt samtaler med Leclerc. Ferrari-føreren sa torsdag at det ikke hadde vært noen samtaler «ennå».

– Det eneste gangen jeg har snakket med ham er da vi snakket om hvilken gate flyet vårt gikk fra i Melbourne, sier Wolff.

KONKURRENTER: Lewis Hamilton i Mercedes og Charles Leclerc i Ferrari.

Leclerc understrekte torsdag at han er forpliktet til Ferrari. Wolff henviste også til Leclercs sitater i sitt intervju.

– Ingen betviler Charles’ evner og han er en bra fyr. Han er hundre prosent fokusert på Ferrari, og vi er hundre prosent fokusert på å få signert en ny kontrakt med Lewis, sier han.

Red Bull-fører Sergio Pérez vant søndagens løp i Aserbajdsjan foran lagkamerat Max Verstappen. Charles Leclerc tok tredjeplassen, mens Lewis Hamilton ble nummer seks.